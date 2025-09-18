शनि के नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, जीवन में होंगे बड़े बदलाव
Shani Nakshatra Parivartan : शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन के साथ ही नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। ग्रह जब अपना नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। शनि 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस परिवर्तन से कुछ राशि वालों के जीवन में बड़े बदलाव होंगे। नौकरी और व्यवसाय में नई संभावनाएं मिलेंगी। कई लोगों के लिए यह समय प्रमोशन, नए प्रोजेक्ट और आर्थिक लाभ लेकर आ सकता है। जो लोग लंबे समय से कर्ज या कानूनी परेशानियों से घिरे थे, उन्हें धीरे-धीरे राहत महसूस होगी। संबंधों के मामले में भी शनि का यह बदलाव शुभ संकेत दे रहा है। आइए जानते हैं, शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन-
मेष राशि- पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। भूमि व संपत्ति के मामलों में लाभ मिलेगा और करियर में प्रगति के अवसर बनेंगे। अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर होंगे और नई योजनाएं आकार लेंगी। आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से आर्थिक लाभ देने वाला होगा। निवेश से फायदा मिलेगा। साथ ही साझेदारी के कामों में भी सफलता की संभावना है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जिससे लाभकारी अवसर खुलेंगे।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों को शनि के नक्षत्र परिवर्तन के कारण मानसिक शांति और चिंताओं से राहत मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव होगा। नए निवेश के अवसर मिलेंगे और भू-संपत्ति के सौदों से भी लाभ संभव है।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों को शनि के नक्षत्र परिवर्तन से लाभ होगा। कामकाज के क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, परंतु मेहनत का फल भी मिलेगा। खरीद-बिक्री और प्रॉपर्टी में लाभ की संभावना है।
वृश्चिक राशि- पारिवारिक जीवन में सुखद समाचार मिल सकते हैं। साझेदारी के कामों में लाभ होगा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। रोजमर्रा के कार्य भी फायदा देने वाले होंगे। वृश्चिक राशि वालों को अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं।
