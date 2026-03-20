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शनि मई में जाएंगे रेवती नक्षत्र में, शनि के होने वाले हैं बैक टू बैक जुलाई तक बड़े बदलाव, 3 राशियों के लिए लाभ ही लाभ

Mar 20, 2026 01:57 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Shani Nakshatra Pad Parivartan : वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। इसकी चाल बेहद धीमी होती है, इसलिए इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। इस समय शनि मीन राशि में स्थित हैं और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं।  

शनि मई में जाएंगे रेवती नक्षत्र में, शनि के होने वाले हैं बैक टू बैक जुलाई तक बड़े बदलाव, 3 राशियों के लिए लाभ ही लाभ

शनि अभी नक्षत्र का पद परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन शनि का मुख्य नक्षत्र गोचर भी बहुत खास रहेगा। शनि मई में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार शनि मई 17, 2026, रविवार को रेवती नक्षत्र में जाएंगे। शनि का यह परिवर्तन बहुत खास होगा, क्योंकि शनि बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि के बुध के नक्षत्र में जानें से कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। ऐसा कहा जाता है कि शनि जब बुध के नक्षत्रमें जाते हैं, तो लोगों को उनके अच्छे काम, अनुशासन और मेहनत का फल मिलता है। आइए जानें शनि के रेवती नक्षत्र में जानें से भी कई राशियां प्रभावित होंगी, शनि और बुध की युति बनेंगी।

शनि के कौन से होने वाले हैं परिवर्तन

शनि अभी जुलाई तक बड़े परिवर्तन करने वाले हैं। शनि अभी मीन राशि में हैं। शनि मीन राशि में रहकर अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं।शनि के ये बदलाव लगातार होंगे। एक से दो महीने में होने वाले ये बदलाव आपके लिए काफी कुछ बदलेंगे। आपको बता दें कि अभी शनि अस्त हुए थे। अब शनि 26 मई 2026 को शनि फिर से उदय होंगे। इस प्रकार शनि के उदय होने से कई राशियों पर असर होगा। इसके बाद अगल बदलाव होगा जुलाई में। शनि की वक्री और मार्गी चाल का भी असर राशियों पर पड़ता है। शनि अभी मार्गी हैं, लेकिन जुलाई में शनि वक्री हो जाएंगे। शनि का वक्री होना भी कई राशियों के लिए बदलाव लाएगा। शनि 26 जुलाई 2026 को फिर से वक्री होंगे। दिनो की बात करें तो अब शनि 138 दिनों तक वक्री रहेंगे, दिसंबर में जाकर फिर से मार्गी होंगे।

जानें किन राशियों को होगा लाभ

मिथुन राशि के लोगों के लिए अच्छे योग आज बन रहे हैं। आपके लिए एक के बाद लाभ के योग आएंगे। आपको बिजनेस और करियर में लाभ होगा। आपके पहले के प्रोजेक्ट आपको लाभ देंगे।

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कन्या राशि वालों को भी समय अच्छा रहेगा। आपको सरकारी नौकरी में भी

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लाभ मिल सकता हैं। अपनी तरफ से किसी काम में कमी ना छोड़ें। आपके लिए पुराने निवेश भी लाभ देंगे।

मकर राशि के लोगों के लिए अच्छे नतीजे आएंगे। आपको बिजनेस में लाभ तो होगा। नई जिम्मेदारियां भी इस समय मिलने के योग हैं। पहले के कनेक्शन भी आपको लाभ देंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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