चंद्र ग्रहण से पहले बुध के नक्षत्र में शनि की हलचल, 20 अगस्त से 5 राशियों की लाइफ होगी रौशन
Shani nakshatra pada transit 2026: शनि चंद्र ग्रहण से पहले बुध के रेवती नक्षत्र में हलचल करेंगे। शनि की यह स्थिति कई राशियों की लाइफ में अच्छे बदलाव लेकर आएगी। जानें शनि नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
Shani Gochar 20 August 2026: साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण श्रावण पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को लगेगा। इस दिन रक्षा बंधन भी मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण से ठीक 8 दिन पहले 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध के नक्षत्र में शनि की हलचल से सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी। कुछ राशियों के लिए शनि नक्षत्र पद गोचर अच्छा समय लेकर आएगा, जबकि कुछ राशि वालों को सावधान रहने की आवश्यकता होगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जब शनि और बुध मित्रवत संबंध रखते हैं। जब बुध के नक्षत्र में शनि कोई हलचल करते हैं तो उनकी कठोरता में कमी आती है और जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। शनि का रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर पांच राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा। इस दौरान इन राशि वालों को लाइफ में अच्छे और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें शनि नक्षत्र गोचर की भाग्यशाली राशियां।
वृषभ राशि-
वृषभ राशि के लिए शनि नक्षत्र पद गोचर अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। कार्यक्षेत्र में अच्छे और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धन की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होगा। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए शनि नक्षत्र गोचर शुभ साबित होगा। इस समय आपके सामने आय के नए जरिये आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। व्यापारिक उन्नति प्राप्त होगी और बिजनेस करने वाले लोग किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं। इस समय आपका कोई सपना पूरा हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा।
तुला राशि-
तुला राशि के लिए शनि गोचर सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके पास पैसा आएगा और आप बचत करने में सफल रहेंगे। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा। नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। परिवार में शुभ या मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है।
धनु राशि-
धनु राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। कुटुंबों में वृद्धि होगी। भौतिक सुख बढ़-चढ़कर रहेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आपकी कार्यक्षमता में सुधार होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे।
मकर राशि-
मकर राशि वालों को इस समय वित्तीय स्थिति में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। करियर में जबरदस्त उछाल आएगा और कोई उपलब्धि हासिल हो सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति के संकेत हैं। मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा और साथ में अच्छा समय बिताएंगे। निवेश के लिए समय अनुकूल है। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान