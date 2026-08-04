चंद्र ग्रहण से पहले बुध के प्रभाव में आएंगे शनि, 20 अगस्त से 6 राशियों का शुरू होगा शानदार समय
Shani nakshatra transit 2026: शनि चंद्र ग्रहण से पहले अपने नक्षत्र पद में बदलाव करने वाले हैं। शनि की चाल में होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा। जानें शनि नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ।
Shani nakshatra pada gochar 2026: साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। इस दिन रक्षा बंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण से ठीक 8 दिन पहले शनि अपने नक्षत्र पद में परिवर्तन करेंगे। शनि की चाल में होने वाला यह बदलाव कई राशियों का अच्छा समय ला सकता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि 20 अगस्त को रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में आएंगे। रेवती नक्षत्र 27वां और अंतिम नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध के नक्षत्र में शनि का पद परिवर्तन मेष से लेकर मीन राशि पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा। शनि का नक्षत्र पद गोचर कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए बड़े बदलावों का समय भी साबित हो सकता है। इस समय कुछ राशियों को भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए काम सफल हो सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। जानें शनि नक्षत्र पद गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि के लिए शनि नक्षत्र पद गोचर अनुकूल रहेगा। रोजी-रोजगार में तरक्की के संकेत हैं। आय में वृद्धि मिल सकती है। कुटुंबों में वृद्धि होगी। अनुशासन से आप कार्यों में सफलता पाएंगे। मान-सम्मान में वृद्धि के योग बन रहे हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। खर्च में कमी आएगी और आप धन की बचत करने में सफल रहेंगे।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए शनि गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को नौकरी में उन्नति मिल सकती है। बिजनेस करने वालों को अच्छी डील या सौदा मिल सकता है। भौतिक सुख बढ़-चढ़कर रहेंगे। मनचाही यात्रा पर जा सकते हैं।
3. तुला राशि-
तुला राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्यों को रफ्तार मिल सकती है। धन की स्थिति में सुधार होगा, जिससे कर्ज से मुक्ति मिलने की उम्मीद है। किसी नए काम की शुरुआत करना लाभकारी रहेगा। कुछ जातकों को नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं।
4. धनु राशि-
धनु राशि वालों का पराक्रम रंग लाएगा। साहस में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में अपनी लीडरशिप क्वालिटी और स्किल दिखाने के अवसर प्राप्त होंगे। धन की स्थिति सुदृढ़ होगी। अपनों में वृद्धि होगी। भाग्यवश आपके अटके हुए काम बन सकते हैं। मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा।
5. मकर राशि-
मकर राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस समय आप जिस काम में हाथ डालेंगे, सफलता पाएंगे। धन और करियर की स्थिति में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
शनि गोचर के दौरान करें ये काम:
ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनिवार को शनि मंदिर जाकर दर्शन करना विशेष शुभ फल प्रदान करता है। शनि के शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान