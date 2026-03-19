21 मार्च को शनि बदलेंगे चाल: मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए राहत और तरक्की के संकेत
Shani Nakshatra Pad Parivartan 21 March 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। इसकी चाल बेहद धीमी होती है, इसलिए इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। इस समय शनि मीन राशि में स्थित हैं और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं।
Shani Nakshatra Pad Parivartan 21 March 2026: वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय और अनुशासन का ग्रह माना जाता है। इसकी चाल बेहद धीमी होती है, इसलिए इसका असर लंबे समय तक देखने को मिलता है। इस समय शनि मीन राशि में स्थित हैं और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं। पंचांग के अनुसार अब 21 मार्च 2026, शनिवार को शाम करीब 4 बजे शनि इसी नक्षत्र के तीसरे पद में प्रवेश करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि इस दौरान शनि अस्त अवस्था में भी रहेंगे, जिससे कई राशियों के जीवन में बदलाव देखने को मिल सकता है। ज्योतिष के मुताबिक, नक्षत्र पद परिवर्तन का असर खास तौर पर उन राशियों पर ज्यादा पड़ता है जिन पर साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा चल रही हो। इस बार कुछ राशियों के लिए राहत और प्रगति के संकेत बन रहे हैं। आइए जानते हैं, शनि के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों को होगा लाभ-
मेष राशि- मेष राशि के जातकों के लिए शनि इस समय बारहवें भाव में हैं और साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में यह बदलाव राहत देने वाला साबित हो सकता है।
- पुराने रोगों में सुधार के संकेत।
- खर्चों पर धीरे-धीरे नियंत्रण।
- धन लाभ के छोटे-छोटे मौके बन सकते हैं।
- कर्ज से राहत मिलने की संभावना।
- कुल मिलाकर, लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में कमी दिख सकती है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो अचानक घटनाओं और उतार-चढ़ाव से जुड़ा होता है। लेकिन इस बदलाव के बाद स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
- नौकरी और व्यापार में फायदा।
- रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं।
- परिवार से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
- नई नौकरी के मौके बन सकते हैं।
- आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं।
धनु राशि- धनु राशि के जातकों पर इस समय शनि ढैय्या का प्रभाव है और शनि चौथे भाव में हैं। नक्षत्र पद परिवर्तन के बाद सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
- व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी।
- मानसिक तनाव कम होगा।
- माता के स्वास्थ्य में सुधार संभव।
- नौकरीपेशा लोगों को ट्रांसफर या नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
- विरोधियों पर भी जीत मिलने के योग बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
संक्षिप्त विवरण
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि