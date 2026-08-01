2 दिन बाद शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर, कुंभ समेत इन 4 राशियों को चौतरफा लाभ
3 अगस्त को गुरु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। इस दिन गुरु शनि के पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसका लाभ कुंभ समेत कुल 4 राशियों को मिलने वाला है।
अगस्त के महीने में एक के बाद एक कई ग्रह-नक्षत्र बदलेंगे और इसका असर 12 राशियों पर पड़ेगा। 3 अगस्त को गुरु ग्रह यानी जूपिटर पुष्य नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं जिसके ग्रह स्वामी शनिदेव हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार पुष्य को नक्षत्रों के राजा के रूप में देखा जाता है। ऐसे में गुरु का इस नक्षत्र में आना सुख-समृद्धि में वृद्धि के साथ-साथ कई लाभ दिलाएगा। इस परिवर्तन का लाभ मेष, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को मिलेगा। जानिए इन राशियों को इस परिवर्तन के बाद क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?
गुरु की स्थिति
पंचांग के अनुसार गुरु ने 19 जुलाई को ही पुष्य नक्षत्र के तृतीय पद में गोचर किया था। इससे पहले 4 जुलाई को गुरु इस नक्षत्र के द्वतीय पद में थे। 2 दिन बाद यानी 3 अगस्त को अब गुरु यहां पर 19 अगस्त तक रहने वाले हैं। इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम पद में गुरु का गोचर होगा।
मेष राशि
3 अगस्त के बाद का समय मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। वहीं कइयों के लिए रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होगी और कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। अगर आप इस बीच कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो इसका लाभ मिलने के पूरे चांस बनेंगे।
मिथुन राशि
गुरु गोचर का लाभ मिथुन राशि वालों को भी मिलेगा। इस परिवर्तन के होते ही मिथुन राशि वालों की परेशानियां धीरे-धीरे कम होती नजर आएंगी। अगर घर-परिवार में कोई दिक्कत आती रही है तो वो मामला में सुलझता नजर आएगा। इस दौरान घरवालों का फुल सपोर्ट मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छे मौके भी मिलेंगे। अगर पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती रही है तो अब उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे।
तुला राशि
गुरु का पुष्य नक्षत्र में जाते ही तुला राशि वालों का कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर जाएगा। मेहनत का पूरा फल मिलेगा। वहीं काम के सिलसिले में हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करना पड़े जिससे लाभ भी मिलेगा। इस दौरान पूजा-पाठ में भी खूब मन लगेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और मन खुश रहेगा।
कुंभ राशि
3 अगस्त के बाद का समय कुंभ राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड जैसा होगा। इस राशि के जातकों की जिंदगी में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। करियर में या तो कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर कोई अच्छी खबर मिलेगी। पार्टनर के साथ भी रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा। कुछ लोग मकान या फिर वाहन पर खर्चा कर सकते हैं। पैसों से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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