कुंभ, मीन, मेष के लिए शुभ रहने वाला है जुलाई, शनि देव का मिलेगा साथ
Shani Nakshatra Gochar July 2026: जुलाई की शुरुआत शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ हो रही है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार, शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। ऐसे में जब भी शनि नक्षत्र बदलते हैं, तो उसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है।
जुलाई की शुरुआत शनि के नक्षत्र परिवर्तन के साथ हो रही है। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्मफलदाता ग्रह माना जाता है। इसलिए जब भी शनि राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों पर किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। इस बार 2 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, रेवती नक्षत्र में आने के बाद शनि का प्रभाव पहले के मुकाबले कुछ नरम हो सकता है। ऐसे में जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, उन्हें इस महीने कुछ राहत मिलने के संकेत हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि रेवती नक्षत्र को शुभ और शांत स्वभाव वाला नक्षत्र माना जाता है। हालांकि शनि का मूल स्वभाव नहीं बदलता। वे हमेशा व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही फल देते हैं। लेकिन इस नक्षत्र में आने के बाद कई लोगों के अटके काम आगे बढ़ सकते हैं और लंबे समय से चल रही परेशानियों में धीरे-धीरे कमी आ सकती है। इसलिए जुलाई का महीना कुछ राशियों के लिए राहत लेकर आ सकता है।
मेष राशि
मेष राशि वालों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। जुलाई में कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में भी धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं। लंबे समय से किसी काम में रुकावट आ रही थी तो उसमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मानसिक तनाव भी पहले की तुलना में कम महसूस हो सकता है। हालांकि जल्दबाजी से बचना और अपने काम पर पूरा ध्यान देना जरूरी होगा।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई राहत देने वाला महीना साबित हो सकता है। इस समय साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने के योग बन रहे हैं। पुराने अटके काम पूरे होने की संभावना है। नौकरी और कारोबार में मेहनत का फायदा मिल सकता है। परिवार से भी सहयोग मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर चिंता थी तो उसमें भी राहत मिल सकती है। फिर भी खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
मीन राशि
मीन राशि पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इस दौरान जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, लेकिन जुलाई में मानसिक दबाव पहले के मुकाबले कुछ कम हो सकता है। काम का बोझ रहेगा, लेकिन उसे संभालने में आसानी महसूस होगी। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय पहले से बेहतर रहने के संकेत हैं। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और मन में सकारात्मकता बढ़ सकती है।
क्या रखें ध्यान?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि शनि कभी भी बिना कारण शुभ या अशुभ फल नहीं देते। उनका असर हमेशा व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए जुलाई में अगर राहत के संकेत मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत छोड़ दी जाए। ईमानदारी, अनुशासन और धैर्य बनाए रखने वाले लोगों को ही शनि का पूरा सहयोग मिलता है। इसलिए पूरे महीने अपने काम पर ध्यान दें, जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें और गलत रास्ते से बचें। यही शनि की कृपा पाने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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