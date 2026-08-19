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कल से मुश्किलों से घिरेंगी ये 3 राशियां, शनि देंगे कष्ट और राहत देंगे ये 4 उपाय

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Shani nakshatra pada gochar 2026: शनि बुध के रे ती नक्षत्र के पहले चरण में आ रहे हैं। शनि नक्षत्र परिवर्तन से तीन राशियों की परेशानी बढ़ सकती हैं। जानें किन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें और राहत के उपाय।

Shani nakshatra pada gochar 2026
शनि नक्षत्र पद गोचर 2026

Shani nakshatra gochar 2026: 20 अगस्त 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के पहले चरण में गोचर करने वाले हैं। और इसी स्थिति में शनि 09 अक्टूबर तक रहेंगे। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह समय कई राशियों के लिए बहुत ही सकारात्मक और अच्छे फल प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है, जबकि कुछ राशियों को इस समय विपरीत फल प्राप्त हो सकते हैं। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में शनि गोचर तीन राशियों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस समय इन राशि वालों को धन के मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। करियर में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं और व्यावसायिक परेशानियां सामने आ सकती हैं। जानें शनि नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की बढ़ेंगी परेशानी और उपाय।

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1. मेष राशि-

मेष राशि के लिए शनि का रेवती नक्षत्र के प्रथम पद में गोचर कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको नौकरी संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। मेहनत के अनुरूप फल प्राप्त नहीं होने से मन परेशान रह सकता है। अनाप-शनाप खर्च आपके आर्थिक बजट को हिला सकते हैं। इसलिए इस समय खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बहुत सोच-विचार करके ही लें। निवेश करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह अवश्य लें। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है।

2. कर्क राशि-

कर्क राशि वालों के लिए शनि नक्षत्र पद गोचर जीवन में थोड़ी चुनौतियां ला सकता है। इस समय कार्यक्षेत्र में विवाद से बचें, वरना करियर संबंधी परेशानियां सामने आ सकती हैं। उच्चाधिकारियों या सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर चलें और वाणी में मधुरता रखें। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। धन से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। स्वास्थ्य में उचार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम-संबंधों में तालमेल की कमी महसूस हो सकती है। अनजान व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों का लेन-देन करने से बचें।

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3. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए यह समय सावधानी बरतने वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय धन खर्च की वजह से आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इस समय लड़ाई-झगड़े या बहस आदि से दूरी बनाकर चलें। धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला अभी नहीं लें, वरना नुकसान हो सकता है। परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे। जीवनसाथी के साथ अनबन के संकेत हैं, इसलिए फीलिंग्स को नजरंदाज करने से बचना चाहिए।

शनि के अशुभ प्रभाव कम करने के उपाय-

1. प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करें।

2. शनिवार को शनि संबंधी वस्तुएं जैसे लोहा, काले वस्त्र, कंबल, छाता, जूते और सरसों का तेल आदि का दान करें।

3. शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

4. शिव जी की अधिक से अधिक आराधना करें और शिव मंत्रों का जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
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