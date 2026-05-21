Shani Gochar: मेष राशि में कब आएंगे शनि? कुंभ समेत इन 3 राशियों की होगी मौज
Shani Rashi Parivartan Mesh Rashi Mein: शनि इस समय मीन राशि के गोचर में हैं और जल्द ही मंगल की मेष राशि में आएंगे। शनि गोचर से कई राशि वालों के जीवन में खुशियां आएंगी। जानें शनि मेष राशि में कब आएंगे और किन लोगों को होगा लाभ।
Saturn Transit 2027 in Aries Lucky Zodiac Signs Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय देवता कहा जाता है। इस समय शनि मीन राशि में विराजमान हैं और 2027 में मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष शनि की नीच राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगल है। शनि के अपनी नीच राशि मेष में आने का प्रभाव देश-दुनिया के अलावा मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। यह गोचर कुछ भाग्यशाली राशियों के जीवन में महा बदलाव लाएगा। शनि के प्रभाव से इन राशियों को आर्थिक, करियर, परिवार व सेहत में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
जानें शनि मेष राशि में कब गोचर करेंगे और किन राशियों को दिलाएंगे अपार सफलता-
शनि मेष राशि में कब आएंगे: ज्योतिष गणना के अनुसार, शनि का मेष राशि में गोचर 3 जून 2027, गुरुवार को सुबह 06 बजकर 23 मिनट पर होगा। इसके बाद 20 अक्तूबर 2027, बुधवार को शनि फिर से मीन राशि में वापस आएंगे। इसके बाद शनि का मेष राशि में गोचर 23 फरवरी 2028 को होगा।
मेष राशि में कब तक रहेंगे शनि: मेष राशि में शनि 07 अगस्त 2029 तक रहेंगे। 08 अगस्त 2029 को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
शनि के मेष गोचर से इन राशियों को होगा खूब लाभ-
1. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को शनि के मेष गोचर से लंबे समय बाद साढ़ेसाती से मुक्ति मिलेगी। शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं, ऐसे में इस राशि पर शनि की विशेष कृपा रहती है। ज्योतिष गणना के अनुसार, कुंभ राशि वालों को शनि गोचर से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। कर्ज से मुक्ति और आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी।
2. सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शनि गोचर लाभकारी रहेगा। शनि के मेष राशि में आने से सिंह राशि से शनि ढैय्या हट जाएगी। जिससे आपको पारिवारिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। कार्यों की बाधाएं खत्म होंगी। खर्चों में कमी आएगी और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे।
3. धनु राशि- शनि के मेष राशि में आते ही धनु राशि वालों को भी शनि ढैय्या से छुटकारा मिल जाएगा। शनि ढैय्या का प्रभाव खत्म होने से धनु राशि वालों को नौकरी, व्यापार और धन से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्यों में सफलता मिलेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान