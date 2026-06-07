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मीन राशि में शनि, मेष राशि वालों पर कैसा रहेगा असर? जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शनि ग्रह को ज्योतिष में कर्मफलदाता कहा जाता है। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर सभी राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पर इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।

मीन राशि में शनि, मेष राशि वालों पर कैसा रहेगा असर? जानिए किन बातों का रखना होगा ध्यान

शनि ग्रह को ज्योतिष में कर्मफलदाता कहा जाता है। जब शनि राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका असर सभी राशियों पर पड़ता है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिन पर इसका प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में मेष राशि के जातकों पर भी इसका विशेष प्रभाव देखने को मिल रहा है।

ज्योतिष के अनुसार, मीन राशि में शनि के विराजमान होने से मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। यह अवधि लंबे समय तक रहने वाली है, इसलिए आने वाले वर्षों में मेष राशि के लोगों को कई मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। शनि की साढ़ेसाती साढ़ेसात वर्षों की होती है।

बढ़ सकती हैं जिम्मेदारियां

मेष राशि के जातकों को इस दौरान कामकाज और परिवार दोनों मोर्चों पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं। कई लोगों को नौकरी में बदलाव, ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ सकती है।

खर्चों पर रखना होगा नियंत्रण

शनि का यह गोचर आर्थिक मामलों में भी असर डाल सकता है। अचानक खर्च बढ़ने की संभावना रहेगी। घर, परिवार या स्वास्थ्य से जुड़े खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। इसलिए बिना सोचे-समझे निवेश करने या बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।

मानसिक तनाव बढ़ सकता है

मेष राशि के कुछ जातकों को इस दौरान मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। भविष्य को लेकर चिंता या किसी महत्वपूर्ण काम में देरी की वजह से बेचैनी बढ़ सकती है। हालांकि धैर्य बनाए रखने से परिस्थितियों को काफी हद तक संभाला जा सकता है।

परिवार और रिश्तों पर दें ध्यान

शनि का प्रभाव परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है। माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। वहीं रिश्तों में भी धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी। छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचना चाहिए।

करियर में मिलेगी सीख

हालांकि शनि केवल चुनौतियां ही नहीं देते, बल्कि व्यक्ति को मजबूत भी बनाते हैं। मेष राशि के जातकों को इस दौरान अपने करियर में नई चीजें सीखने और अनुभव हासिल करने का मौका मिल सकता है। जो लोग मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे, उन्हें भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी।

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क्या करें उपाय?

ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना और हनुमान जी की आराधना करना लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच बनाए रखना भी जरूरी है।

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कब तक रहेगा प्रभाव?

मेष राशि पर साढ़ेसाती का यह दौर लंबा रहने वाला है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, मेष राशि वालों को साल 2032 तक शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले वर्षों में सोच-समझकर फैसले लेना और जल्दबाजी से बचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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