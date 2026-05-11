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Trigrahi Yog: शनि जयंती पर मीन में मार्गी शनि, त्रिग्रही राजयोग, शुक्र लुटाएगे धन समृद्धि, किन राशियों को शनिदेव की कृपा

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Shani meen rashi mein margi: शनिदेव अभी मीन राशि में मार्गी हैं। शनिदेव का यह गोचर बहुत ही खास होने वाला है। इसके साथ ही एक ही राशि में 3 ग्रह बैठे हैं। इससे कई राशि के लोगों को  लाभ होगा।

Trigrahi Yog: शनि जयंती पर मीन में मार्गी शनि, त्रिग्रही राजयोग, शुक्र लुटाएगे धन समृद्धि, किन राशियों को शनिदेव की कृपा

शनिदेव अनुशासन, लंबे समय के लिए ग्रोथ और कर्मा के देवता हैं। शनि हमें धैर्य, हार्डवर्क और स्लो प्रोग्रेस सिखाता है। शनि का आपके करियर और वर्क एथिक्स पर कड़ा प्रभाव होता है। ये आपको लंबे समय में लाभ देता है, अगर आप शनि की कड़े नियमों का पालन करते हैं। लीडरशिप से लेकर लॉ और इंजीनियरिंग और रिसर्च के कामों में ऐसे लोगों का भाग्य बहुत अच्छा रहता है। इस शनि जयंती पर आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। शनि जयंती इस साल 16 मई को है। आइए पहले जानते हैं इस शनि जंयती पर क्या संयोग बन रहे हैं और शनिदेव आपको कैसे लाभ देते हैं।

शनि जंयती पर त्रिग्रही राजयोग, सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ एक ही राशि में

शनिदेव अभी मीन राशि में मार्गी हैं। शनिदेव का यह गोचर बहुत ही खास होने वाला है। इसके साथ ही एक ही राशि में 3 ग्रह बैठे हैं। इससे कई राशि के लोगों के लिए लाभ के योग होंगे, एक तरफ जहां शुक्र सुख सुविधा के साधन और ऐश्वर्य देंगे, वहीं सूर्य और बुध का राजयोग भी आपको लाभ कराएगा। शनि का मीन राशि में मार्गी होना आपके लिए और भी लाभ वाला सकता है। आपको बता दें 15 को सूर्य और बध वृषभ राशि में जाएंगे और 14 को पहले ही शुक्र अपनी राशि में जाएंगे, इससे कई राशियों को त्रिग्रही योग और शनि का लाभ मिलेगा।

वृषभ राशि के लिए क्या लाभ

ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं वो सभी शुक्र की राशि में हो रहे हैं। शुक्र अपनी राशि में जाकर कई राशियों के लिए अच्छे योग ला रहे हैं, इससे सबसे अधिक लाभ तो वृषभ राशि के लोगों को होगा, इस राशि के लोगों को विदेश से पैसा मिलेगा, आपकी नई प्लानिंग और बड़े फैसले आपको करियर में जबरदस्त लाभ देंगे।

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मिथुन से लेकर कर्क और मेष राशि के लिए क्या लाभ

मिथुन राशि के लिए भी ये सभी योग लाभ देने वाले बनेंगे, इस राशि के लोगों को देश के बाहर से भी लाभ मिलने के योग हैं। आपको नई प्लानिंग लाभ दे सकती हैं। कर्क राशि और मेष राशि के लिए समय अच्छा है,इस राशि में मंगल का आना भी कई परेशानियों का अंत होगा। मंगल मजबूत स्थिति में आकर सभी के साथ और इस रासि का भी मंगल करेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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