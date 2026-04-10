कर्मों का हिसाब देने के लिए फिर से उदय हो रहे हैं शनि, किसे देंगे लाभ और किसके लिए आफत, पढ़ें आपकी राशि पर क्या असर
शनिदेव अभी मीन राशि में हैं और मीन राशि में होकर उदय हो रहे हैं। इससे कई राशियों को संभलकर रहना होगा और कई राशियों के लिए लाभ के भी मौके बनेंगे। आप पढ़ें आपकी राशि पर क्या असर
Shani ast and shani uday: शनि मार्च में अस्त हुए थे और अब 22 अप्रैल के बाद फिर उदय होंगे। शनि मीन राशि में रहकर उदय हो रहे हैं। शनि के अस्त होने से शनि स्लो हो गए थे, लेकिन उदय होने के साथ फिर से शनि तेज होंगे। 22 अप्रैल को शनि के उदित होते ही उनकी एनर्जी कर्मों का लेखा -जोखा फिर से शुरू हो जाएगा। किसी कारण आपके काम लटके हैं, वो अब पूरे होंगें। पहले जो गलत फैसले आपने लिए थे, वो भी आपके सामने आएंगे। जिन लोगों पर शनि साढ़ेसाती, ढैया, है, उनको इस दौरान काफी दिक्कतें आती है, मेंटली, फिजिकल आर्थिक तौर पर परेशानी झेलते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से इनमें अंतर हो सकता हैं। इसलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए हमें अपने व्यवहार, निर्णय और कर्मों में बैलेंस रखते हैं, तो 22 अप्रैल के बाद शुभ परिणामों की शुरुआत हो सकती है।
इन राशियों को मिल सकती है राहत, इनको रहना होगा सतर्क :
मेष
साढ़ेसाती के शुरुआती चरण में चल रहे मेष राशि के लिए शनि का उदय होना अच्छा रहेगा। आपको मेंटली तो फीलगुड रहेगा, साथ ही आपकी इनकम बढ़ेगी और खर्च कम होगा।
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक तौर पर आगे बढ़ने वाला साबित होगा। आपकी इनकम के साथ प्रमोशन के भी चांस बनेंगे। लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे।
मिथुन राशि वालों के लिए बिजनेस बढ़ेगा, कोई प्रोजेक्ट आपको अच्छे लाभ देगा। नए कनेक्शन आपको विदेश की यात्रा करा सकते हैं।
कर्क राशि वालों को करियर और ऑफिस में दिक्कत लाएगा। इस समय आपको जल्दबाजी में फैसले, आर्थिक निवेश और किसी भी बड़े फैसले से बचना है।
कन्या राशि वालों के पेशेवर जीवन में रुकावट या देरी की स्थिति बन सकती है। ऐसे में निर्णय सोच-समझकर लेने होंगे।
धनु राशि के लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि तो मिलेगी ही साथ ही बिजनेस या नौकरी में या शेयर मार्केट में लाभ के मौके मिल सकते हैं।
मकर : मकर राशि वालों के लिए आत्मविश्वास अचानक से हाई होगा, इसका लाभ आपको प्रोफेशनल लाइफ में होगा। शनि स्वामी होने से इसका असर अपेक्षाकृत सकारात्मक रह सकता है।
कुंभ : कुंभ राशि के जातकों के लिए सेविंग के साथ इनकम के नए सोर्स सामने आ सकते हैं। इससे आपका गुजारा अच्छे से होगा। साढ़ेसाती के अंतिम चरण की परेशानियों में कमी महसूस हो सकती है।
अब ले सकेंगे फैसले, लाभ के संकेत भी
शनि अब उदय होने वाले हैं, ऐसे में अस्त के समय जो आपने बड़े फैसले टाल दिए थे, वो आप अब ले सकते हैं। दरअसल शनि के लिए आपको अपने कर्मों को सुधारना होगा। इस दौरान नया कारोबार शुरू करने से बचें, बड़ा निवेश या जोखिम भरा आर्थिक फैसला टालें, बुजुर्गों, मजदूरों और जरूरतमंदों का अपमान न करें। जिन लोगों को लोहे, तेल, श्रम और सेवा का काम है, उनके लिए आदर भाव रखें। अनुशासन, सादगी और संयम को जीवन में बनाए रखें। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि शनि केवल दंड नहीं देते, जिम्मेदारी और धैर्य भी आपको अच्छे से सिखाते हैं, इसलिए आपको शनि की कृपा चाहिए तो सभी के साथ अच्छा करें, गरीबों की मदद करें, सभी के साथ अच्छा करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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