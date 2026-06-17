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शनि और गुरु की युति वाला गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही लाभकारी, मेष और कन्या राशि के लिए क्या लाएगा खुशखबरी?

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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guru pushya yog 2026:शनि और गुरु की युति वाला गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत लाभकारी है। इससे आपका लाइफ में शुभकार्यों में स्थायित्व आता है। इस योग से मेष और कन्या राशि को क्या लाभ 

शनि और गुरु की युति वाला गुरु पुष्य नक्षत्र बहुत ही लाभकारी, मेष और कन्या राशि के लिए क्या लाएगा खुशखबरी?

पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इस नक्षत्र में किए गए काम आपके लंबे चलते हैं और आपको गुरु के कारण भाग्य का साथ मिलता है। यहां हम गुरु और शनि दोनों के नजरिए से समझेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र क्यों खास है। कल गुरु पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं, यह नक्षत्र का स्वामी शनि है, शनि सबसे स्लो चलने वाला , ठहराव देने वाला , स्थिरता का ग्रह है., यानी शनि अपने काम धीरे-धीरे करता है,इसलिए आप इस योग में कोई काम कर रहे हैं तो इसमें स्थिरता आएगा, जैसे आप लक्ष्मीजी की पूजा करते हैं तो वो स्थिर मुहूर्त में करनी चाहिए। इस योग में आप किसी काम को शुरू करने के कारण आपका काम स्थिर रहता है, ये जल्दी खत्म नहीं होता है। इसलिए इस नक्षत्र में खरीददारी करते हैं। कोई नया काम शुरू करते हैं, तो वो भी आगे तक चलेगा। इसलिए शनि के इस नक्षत्र में ऐसे कार्य किए जाने चाहिए। यहां हम पढ़ेंगे कि गुरु पुष्य नक्षत्र का मेष और कन्या राशि पर क्या असर होगा और इस योग में कौन से काम नहीं करना चाहिए।

गुरु पुष्य योग में क्या कार्य ना करें?

लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता है। क्योंकि शनि के नक्षत्र में विवाह नहीं किया जाता है। इस नक्षत्र के समय में रुपए पैसों को लेनदेन नहीं करना है और इस नक्षत्र में किसी से कर्ज नहीं लेना है। दरअसल गुरु शिक्षा, धन, संतान, बुद्धि आदि के कारक हैं, इसलिए जब ये शनि के साथ होते हैं तो इन सभी चीजों में ठहराव होता है।

कन्या राशि वालों के लिए कैसे लाभ देगा गुरु पुष्य योग?

इस योग से आपको लाइफ में अनुशासन में रहना आपको लाभ देगा। आपकी प्रैक्टिकल सोच आपको आगे ले जाएगी। आर्थिक तौर पर आपको लाभ होने के योग हैं। आपको निवेश को लेकर भी खास ध्यान देना है। किसी भी ऐसे काम में शामिल ना हों, जिसमें आप किसी के साथ बुराई करें, इस दौरान लोन लेने की कोशिश ना करें। किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो लाभ होगा। पैसों को उधार देने से इस योग में बचें।

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मेष राशि वालों को कैसे लाभ देगा गुरु पुष्य योग?

मेष राशि वालों के लिए भी यह योग अच्छा होगा। इस योग के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आपके लिए प्रमोशन के योग बन रहे हैं. आपको बिजनेस में भी अच्छा लाभ मिल रहा है, जो डील आप फाइनल करने की सोच रहे थे, वो इस योग में फाइनल होगी। कुल मिलाकर आपके लिए यह योग शानदार नतीजे लेकर आ रहा है। आपकी राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, इसलिए आप वैसे ही शनि के प्रभाव में हैं, अब आपको गुरु का भी लाभ मिलने लगेगा। लेकिन आपके फैसले आपको थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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