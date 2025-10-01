नवंबर में मार्गी होने से पहले शनि बदलेंगे नक्षत्र, जानें अक्टूबर और नवंबर किन राशियों के लिए लाएगा लाभ

Shani margi: शनि 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। अक्टूबर 2025 के बाद शनि नवंबर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार शनि दो महीने बदलाव करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

Shani margi: शनि 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र में जा रहे हैं। वर्तमान में शनि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हैं और 3 अक्टूबर को पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर 2025 के बाद शनि नवंबर में चाल परिवर्तन कर रहे हैं। इस प्रकार शनि दो महीने बदलाव करेंगे, जिससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। शनि जुलाई में वक्री हुए थे और अब 28 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। एक 138 दिनों के बाद शनि का मार्गी होना और 3 अक्टूबर को शनि का गुरु के नक्षत्र में जाना कई राशियों की लाइफ में बदलाव लाएगा। इस प्रकार कुछ राशियों को भाग्य का साथ भी मिलेगा। यहां पढ़ें शनि का यह बदलाव किन राशियों को दिलाएगा लाभ

सिंह राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना लाभदायक रहेगा। इस राशि के लोगों के लिए कर्मभाव में प्रभाव पड़ने के कारण अचानक लाभ के योग बन रहे हैं। इसके बाद सिंह राशि वालों के लिए लाइफ में परेशानियों से राहत मिलेगी।

मिथुन राशि के लिए भाग्यशाली समय आएगा। नौकरी में और बिजनेस में लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए प्रमोशन या पॉजिशन बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। पहले से बिगड़े काम भी इस समय बन सकते हैं।

तुला वालों के लिए मेहनल का फल पाने का समय है। इस राशि के लोगों को पर्फोर्मेंस को बेहतर करके आगे बढ़ने पर तरक्की का योग है। कुल मिलाकर आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का मौका मिलेगा। पार्टनरशिप और बिजनेस में आपके लिए लाभ और आगे बढ़ने के साथ इनकम बढ़ाने के मौके आ रहे हैं।