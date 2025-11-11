Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani margi in Meen rashi on 28 November 2025 know which zodiac get good news
Shani Margi : 2026 में छह महीने तक इन राशियों को शनि कराएंगे लाभ

Shani Margi : 2026 में छह महीने तक इन राशियों को शनि कराएंगे लाभ

संक्षेप: Shani margi in Meen rashi: शनि इसी साल नवंबर में मीन राशि में होकर ही मार्गी होनेजा रहे हैं। अभी शनि वक्री हैं। इस तरह 28 नवंबर को शनि मीन राशि में रहकर मार्गी होंगे। ये अगले साल जुलाई 2026 तक मार्गी की अवस्था में रहेंगे।

Tue, 11 Nov 2025 02:02 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शनि इसी साल नवंबर में मीन राशि में होकर ही मार्गी होनेजा रहे हैं। अभी शनि वक्री हैं। इस तरह 28 नवंबर को शनि मीन राशि में रहकर मार्गी होंगे। ये अगले साल जुलाई 2026 तक मार्गी की अवस्था में रहेंगे। आपको बता दें कि शनि कर्मफलदाता कहे जाते हैं। लोगों के कर्म और अनुशासन के अनुसार शनि उन्हें फल देते हैं। शनि के मार्गी होने से फिल हाल उन राशियों को लाभ होगा, जो पिछले काफी समय से काम अटकने और काम में बिगड़ना, देरी को देख रहे थे। ऐसे में इन लोगों की परेशानियां इस समय कम होंगी। नएसाल के 6 महीने कुछ राशियों के लिए राहत भरे होंगे। प्रोफेशनल लाइफ एडवांसमेंट, मिलेगा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस तरह किन राशियों के लिए बड़ा लाभ होगा, वो आप यहां देख सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन तीन राशियों को बड़ा मौका हाथ लगेगा

वृषभ राशि वालों का बरसो पुराना सपना सच होता दिख रहा है। आपको बड़ा लाभ होते दिख रहा है। आप सशक्त होंगे और पहले अधिक प्रभावशाली भी। आपको करियर में सिक्योरिटी और सपोर्ट दोनों मिल रहे हैं। कर्क राशि वालों को बहुत अधिक चीजों पर फोकस करना होगा। आपको नतीजे साफ दिखने लगेंदगे। इस समय अपनी नॉलेज बढ़ाएं और स्पष्टता को इंप्रूव करें। आपके लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। कन्या राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना उनके फेवर में होगा। काम में और पर्सनल लाइफ में आपको अथॉरिटी मिलेगी।लगातार मेहनत करेंगे, तो बिजनेस में भी आपको बड़ा लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं।

ये भी पढ़ें:किन राशियों पर होगा कर्क राशि में वक्री हुए गुरु का असर

वृश्चिक और मकर राशि वालों की करियर लाइफ अच्छी होगी

वृश्चिक राशि वालों को पर्सनल लाइफ में काफी कुछ देखने को मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर के बीच चले आ रहे मतभेद खतम होंगे और आपस में अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। इस टाइम मकर राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय आपके विरोधी कमजोर होंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। परसनल लाइफ में अच्छे योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Shani Margi Shani Dev Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने