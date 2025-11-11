Shani Margi : 2026 में छह महीने तक इन राशियों को शनि कराएंगे लाभ

संक्षेप: Shani margi in Meen rashi: शनि इसी साल नवंबर में मीन राशि में होकर ही मार्गी होनेजा रहे हैं। अभी शनि वक्री हैं। इस तरह 28 नवंबर को शनि मीन राशि में रहकर मार्गी होंगे। ये अगले साल जुलाई 2026 तक मार्गी की अवस्था में रहेंगे।

शनि इसी साल नवंबर में मीन राशि में होकर ही मार्गी होनेजा रहे हैं। अभी शनि वक्री हैं। इस तरह 28 नवंबर को शनि मीन राशि में रहकर मार्गी होंगे। ये अगले साल जुलाई 2026 तक मार्गी की अवस्था में रहेंगे। आपको बता दें कि शनि कर्मफलदाता कहे जाते हैं। लोगों के कर्म और अनुशासन के अनुसार शनि उन्हें फल देते हैं। शनि के मार्गी होने से फिल हाल उन राशियों को लाभ होगा, जो पिछले काफी समय से काम अटकने और काम में बिगड़ना, देरी को देख रहे थे। ऐसे में इन लोगों की परेशानियां इस समय कम होंगी। नएसाल के 6 महीने कुछ राशियों के लिए राहत भरे होंगे। प्रोफेशनल लाइफ एडवांसमेंट, मिलेगा, आपके रिश्ते बेहतर होंगे। इस तरह किन राशियों के लिए बड़ा लाभ होगा, वो आप यहां देख सकते हैं।

इन तीन राशियों को बड़ा मौका हाथ लगेगा वृषभ राशि वालों का बरसो पुराना सपना सच होता दिख रहा है। आपको बड़ा लाभ होते दिख रहा है। आप सशक्त होंगे और पहले अधिक प्रभावशाली भी। आपको करियर में सिक्योरिटी और सपोर्ट दोनों मिल रहे हैं। कर्क राशि वालों को बहुत अधिक चीजों पर फोकस करना होगा। आपको नतीजे साफ दिखने लगेंदगे। इस समय अपनी नॉलेज बढ़ाएं और स्पष्टता को इंप्रूव करें। आपके लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। कन्या राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना उनके फेवर में होगा। काम में और पर्सनल लाइफ में आपको अथॉरिटी मिलेगी।लगातार मेहनत करेंगे, तो बिजनेस में भी आपको बड़ा लाभ मिलने के योग बनते दिख रहे हैं।

वृश्चिक और मकर राशि वालों की करियर लाइफ अच्छी होगी वृश्चिक राशि वालों को पर्सनल लाइफ में काफी कुछ देखने को मिलेगा। आपके लाइफ पार्टनर के बीच चले आ रहे मतभेद खतम होंगे और आपस में अच्छी केमिस्ट्री बनेगी। इस टाइम मकर राशि वालों को प्रोफेशनल लाइफ में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। इस समय आपके विरोधी कमजोर होंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। परसनल लाइफ में अच्छे योग बन रहे हैं।