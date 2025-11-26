मीन राशि में शनि हो रहे हैं मार्गी, जानें मीन राशि पर क्या होगा असर

संक्षेप: इस साल शनि मार्गी होने जा रहे हैं और शनि मीन राशि के लग्न भाव में मार्गी होंगे। आपको बता दें कि मीन राशिगुरु की राशि है। इस राशि में शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है।

इस साल शनि मार्गी होने जा रहे हैं और शनि मीन राशि के लग्न भाव में मार्गी होंगे। आपको बता दें कि मीन राशिगुरु की राशि है। इस राशि में शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। ऐसे में शनि के मार्गी होने से इस राशि के लोगों के लिएकाफी कुछ चीजों में बदलाव आएगा। इस राशि के लोगों को शनि के मार्गी होने का फायदा मिलेगा, खासकर करियर में आपके लिए नए मौके सामे आएंगे। पहले आर्थिक स्थिति जहां डावांडोल हो गई थी, उसमें अब सुधार होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और इस राशि के लोगों की जमा पूंजी बढ़ाने के मौके मिलेंगे। आपकी डेली लाइफ में असर होगा। आइए जानें मीन राशि वालों की पर्सनल लाइफ और आर्थिक लाइफ में शनि के मार्गी होने का क्या असर होगा।

2026 में मीन राशि की आर्थिक लाइफ कैसी साल 2026 में भी मीन राशि में शनि रहेंगे और जुलाई तक मार्गी रहेंगे। इस तरह लवलाइफ आपकी मिलीजुली लग रही है। कुछ मामलों में आपको अच्छा महसूस होगा और कुछ मामलों में आपके लिए परेशानियां खड़ी होंगी। कुल मिलाकर आने वाले 6 महीने आपके लिए मिक्स रिएक्शन लेकर आ रहे हैं। एक तरफ साल 2026 में शनि आपके सातवें भाव में रहेंगे, पर्सनल लाइफ में टेंशन लाएंगे, वहीं गुरु का सहारा पाकर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी होगी। इस प्रकार उतार चढ़ावों का जौर रहेगा। हो सकता है आप दोनों में बातचीत भी बंद गो जाएं और इससे रिश्ते में गंभीरता और समझदारी की कमी दिखाई देगी।

2026 में आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी अच्छी मीन राशि वालों के लिए शनि साल 2026 में मार्गी होंगे। अब अगर विवाह आदि को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है, ‌विवाह की तारीख पक्की होगी। अगर लवलाइफ में पहले से कोई समस्या चल रही थी, तो वो भी ठीक होगी। परिवार में संतान को लेकर आप काम करेंगे। सम्मान और समाज में आपकी वाह-वाही होगी। इस समय आपको अपने पार्टनर को हर एरिया में सपोर्ट करना चाहिए। रिश्तों में धैर्य रखें, खासकर अगर आप सहमत नहीं भी हैं, तो भी