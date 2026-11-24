Shani Margi December 2026: जानें मीन राशि में मार्गी शनि की चाल से मीन, कुंभ, मेष और सिंह राशि के करियर और निवेश पर क्या असर पड़ेगा और शनि देव को प्रसन्न करने के अचूक उपाय क्या हैं।

न्याय और कर्मफल के देवता शनि देव दिसंबर में अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। इस समय शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं और 11 दिसंबर 2026 को इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष में शनि की सीधी चाल को लंबे समय से अटके कामों की समीक्षा और उनके परिणाम मिलने से जोड़कर देखा जाता है। शनि का संबंध नौकरी, मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों से माना गया है। ऐसे में दिसंबर का महीना कुंभ, मीन, मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए खास रह सकता है। इन राशियों के लोगों को नौकरी, निवेश और कार्यस्थल से जुड़े फैसले लेते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।

11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे शनि देव दृक पंचांग के अनुसार, शनि देव 11 दिसंबर 2026 को सुबह मीन राशि में मार्गी होंगे। इससे पहले 27 जुलाई 2026 को शनि इसी राशि में वक्री हुए थे। शनि का राशि परिवर्तन फिलहाल नहीं हो रहा है, बल्कि उनकी चाल बदल रही है। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन और स्थायित्व का कारक माना जाता है। शनि की मार्गी अवस्था को अटके हुए कामों में गति और पुरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि, इसका प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली और दशा के अनुसार अलग हो सकता है।

कुंभ राशि: पैसों और बचत के मामले में रहें सतर्क कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे धन, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है। दिसंबर में नौकरीपेशा लोगों को अपनी आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना होगा। किसी नई कंपनी में पैसा लगाने या कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें। पुराने भुगतान मिलने में देरी भी परेशान कर सकती है। कार्यस्थल पर अपनी बात सोच-समझकर रखें और गुस्से में कोई फैसला ना लें।

मीन राशि: काम का दबाव बढ़े तो धैर्य से लें फैसला मीन राशि में ही शनि मार्गी होने जा रहे हैं। इस राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है। शनि आपके लग्न भाव में स्थित हैं, इसलिए इस दौरान जिम्मेदारियां बढ़ने और कामकाज में दबाव महसूस होने की आशंका जताई जाती है। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत में संयम रखें। अगर कोई नया अवसर मिलता है तो उसकी शर्तें समझने के बाद ही फैसला लें। बिना दूसरे विकल्प की तैयारी किए मौजूदा नौकरी छोड़ना ठीक नहीं रहेगा।

मेष राशि: नौकरी और खर्च से जुड़े फैसलों में बरतें सावधानी मेष राशि के जातकों पर साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। शनि आपकी राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में यह भाव खर्च, विदेश और स्थान परिवर्तन से जुड़ा माना जाता है। नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर जाने या विदेश में अवसर तलाशने वालों को कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। कामकाज के कारण खर्च बढ़ने की आशंका भी रहेगी। किसी कंपनी के साथ नया समझौता करने से पहले दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। आर्थिक दबाव में आकर कर्ज लेने से बचना बेहतर होगा।

सिंह राशि: ऑफिस की राजनीति से बचकर रहें सिंह राशि के जातकों के लिए शनि आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसे अष्टम शनि कहा जाता है और चंद्र राशि से इसकी स्थिति ढैय्या के प्रभाव में आती है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद या काम में अनावश्यक देरी परेशान कर सकती है। अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें और दूसरों के भरोसे जरूरी काम ना छोड़ें। शेयर बाजार या किसी जोखिम भरे निवेश में बिना जानकारी पैसा लगाने से बचें। नौकरी बदलने का विचार हो तो नए अवसर की पूरी जानकारी मिलने के बाद ही कदम उठाएं।

शनि की कृपा के लिए करें ये उपाय ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि की अनुकूलता के लिए शनिवार को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शनि से जुड़ी परेशानियों में राहत पाने का पारंपरिक उपाय माना गया है। जरूरतमंदों को काले तिल, उड़द की दाल और गर्म कपड़े दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अपने काम के प्रति ईमानदार रहें और मेहनत से पीछे ना हटें।