शनि मार्गी होकर नए साल में 6 महीने तक दिलाएंगे लाभ और सफलता

संक्षेप:

Shani Margi 2026: शनि अभी मार्गी हैं। शनि साल 2026 में भी 6 महीने मार्गी रहेंगे। शनि अब नए साल में जुलाई 27, 2026 में वक्री होंगे। शनि के 6 महीने मार्गी होकर रहेंगे, इससे शनि चार राशियों के लिए लाभ और सफलता के योग लाएंगे।

Jan 07, 2026 11:33 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Shani Margi 2026: शनि अभी मार्गी हैं। शनि साल 2026 में भी 6 महीने मार्गी रहेंगे। शनि अब नए साल में जुलाई 27, 2026 में वक्री होंगे। शनि के 6 महीने मार्गी होकर रहेंगे, इससे शनि चार राशियों के लिए लाभ और सफलता के योग लाएंगे। शनि देव सबसे धीमी गति से चलते हैं और ढाई साल में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। शनि देव 26 जुलाई 2026 तक मीन राशि में मार्गी अवस्था में रहने वाले हैं। मार्गी शनि को चार राशि के शुभ बता रहे हैं। ज्योतिषविदों की मानें तो इन राशि के जातकों को करियर से लेकर पैसों तक में शनि इन चार राशियों के लिए लाभ के योग लाएंगे।

जानें शनि का मार्गी होना वृष राशि के लिए शुभ

वृषभ राशि के लिए शनि का मार्गी होना लाभ के साथ सफलता भी लाएगा। इस राशि के लोगों को हर काम में लाभ मिलेगा। आप लाइफ में सभी परेशानियों से थोड़ी राहत पाएंगे। आपके लिए जॉब में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपके लिए बिजनेस में भी में प्रॉफिट के योग बन रहे है।

जानें शनि का मार्गी होना तुला राशि के लिए कैसा
शनि 6 महीने तक मार्गी रहेंगे, ऐसे में तुला राशि के लिए अच्छे दिन आएंगे। आपके लिए किसी डील के फाइनल होने से लाभ होगा, वहीं आपको प्रोपर्टी बेचने से भी इस समय लाभ हो सकता है। नौकरी करते हैं, तो बदलने से या ट्रांसफर से आपके लिए लाभ के योग बनेंगें। सेविंगस भी आपके लिए लाभ दिलाएंगी।

कन्या राशि वालों के लिए शनि कराएगा लाभ

मार्गी शनि देव कन्या राशि वालों को बहुत लाभ दिला सकते हैं। कन्या राशि के लोगों को दूसरे सोर्स से आमदनी हो सकती है। आपके लिए पहले का बिजनेस ही आपको लाभ दिलाएगा। इस समय अपने भविषय के लिए रणनीति बनाएं। भाग्य के भरोसे भी आपके काम बनेंगे।

मकर राशि वालों के लिए शनि दिलाएगा सफलता

मार्गी शनि देव मकर राशि वालों के लिए अच्छे सम को लेकर आए हैं। एक तरफ सफलता आपको मिलेगी, वहीं आपके लिए साल के 6 महीनें खुशियों से भरे होंगे। भाग्य के कारण आपको काम बनेगा। आपका धैर्य आपके काम आएगा और शेयर मार्केट में आप लाभ पाएंगे। इस दौरान मकर राशि वालों का ऑफिस में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। आपको सेविंगस करने में सफलता मिलेगी, इसके लिए अलावा आप हर तरह से धन लाभ पाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
