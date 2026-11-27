48 घंटे में बदल जाएगी शनि-गुरु की चाल, 11 और 13 दिसंबर को होगा बड़ा गोचर, इन राशियों पर पड़ेगा असर
दिसंबर के दूसरे सप्ताह में 48 घंटे के भीतर शनि और गुरु अपनी चाल बदलेंगे। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे, जबकि 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष के अनुसार, शनि को कर्म और नौकरी का कारक माना जाता है, वहीं गुरु शिक्षा, विवाह, संतान और भाग्य से जुड़े हैं।
दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ज्योतिष की दो बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं। महज 48 घंटे के भीतर शनि और गुरु अपनी चाल बदलेंगे। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे, जबकि 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। दोनों ग्रहों की चाल में होने वाले इस बदलाव पर ज्योतिष की नजर रहेगी। शनि अभी मीन राशि में वक्री हैं। जुलाई से उनकी उल्टी चाल चल रही है। दिसंबर में वे फिर सीधी चाल से आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर गुरु सिंह राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को अलग-अलग क्षेत्रों का कारक माना गया है। शनि का संबंध नौकरी, मेहनत और कर्म से है तो गुरु शिक्षा, विवाह, संतान और भाग्य से जुड़े हैं। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की चाल बदलने से कई राशियों के लिए पुराने मामले फिर चर्चा में आ सकते हैं। कहीं कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कहीं आर्थिक फैसलों पर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है।
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11 दिसंबर को शनि की बदलेगी चाल
शनि 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे। इससे पहले 27 जुलाई से वे वक्री चल रहे हैं। शनि की मार्गी चाल को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान लंबे समय से अटके कामों को आगे बढ़ाने के रास्ते बन सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। कारोबार में भी पुराने फैसलों की समीक्षा का मौका मिल सकता है।
13 दिसंबर को गुरु होंगे वक्री
शनि के मार्गी होने के दो दिन बाद गुरु की चाल बदलेगी। 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु को ज्ञान, शिक्षा, धन, विवाह और संतान का कारक ग्रह माना जाता है। उनकी वक्री चाल के दौरान इनसे जुड़े मामलों में दोबारा विचार करने की स्थिति बन सकती है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर नए सिरे से ध्यान देना पड़ सकता है। वहीं नौकरी और कारोबार में किसी बड़े फैसले को लेकर जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। पुराने काम या योजनाएं फिर से सामने आ सकती हैं।
इन राशियों पर रहेगा खास असर
मेष: खर्चों को लेकर सतर्क रहना होगा। विदेश से जुड़े कामों में व्यस्तता बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में पुरानी बात फिर उठ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा।
वृषभ: नौकरी और आमदनी से जुड़े मामलों में नए मौके मिल सकते हैं। पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। घर या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई फैसला फिर चर्चा में आ सकता है।
मिथुन: करियर के लिहाज से समय महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है। छोटी यात्रा की योजना भी बन सकती है।
कर्क: भाग्य और शिक्षा से जुड़े मामलों में बदलाव हो सकता है। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। परिवार और पैसों से जुड़े फैसलों में सोच-समझकर आगे बढ़ना होगा।
सिंह: गुरु आपकी राशि में वक्री होंगे। ऐसे में निजी फैसलों और भविष्य की योजनाओं पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
कन्या: साझेदारी और वैवाहिक जीवन से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। किसी पुराने विवाद को बातचीत से सुलझाने का मौका मिल सकता है। अनावश्यक खर्च से बचें।
तुला: नौकरी और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। पुराने विवाद खत्म करने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं। आमदनी से जुड़ा कोई पुराना अवसर भी सामने आ सकता है।
वृश्चिक: पढ़ाई, प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में व्यस्तता रहेगी। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। करियर से जुड़ा कोई पुराना फैसला बदलने की जरूरत पड़ सकती है।
धनु: घर और परिवार से जुड़े कामों में समय देना होगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला आगे बढ़ सकता है। उच्च शिक्षा और यात्रा से जुड़े फैसलों में धैर्य रखना होगा।
मकर: पुराने प्रयासों का फायदा मिल सकता है। भाई-बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान देना होगा। निवेश और अचानक होने वाले खर्चों को लेकर सावधानी बरतें।
कुंभ: धन और बचत से जुड़े मामलों में गंभीरता दिखानी होगी। परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। साझेदारी के काम में सोच-समझकर फैसला लें।
मीन: शनि आपकी राशि में ही मार्गी होंगे। लंबे समय से अटके कामों को पूरा करने की कोशिश तेज हो सकती है। नौकरी और स्वास्थ्य से जुड़ी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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