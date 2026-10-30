Shani Margi 2026: 11 दिसंबर को बदलेगी शनि की चाल, 12 राशियों पर पड़ेगा असर, जानें मेष से मीन तक का हाल
11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। 27 जुलाई से वक्री चल रहे शनि की सीधी चाल का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मेष, वृषभ, मिथुन से लेकर मीन राशि तक नौकरी, कारोबार में बदलाव आ सकते हैं।
दिसंबर में शनि की चाल बदलने जा रही है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। पिछले कई महीनों से वक्री चल रहे शनि की सीधी चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। किसी के लिए नौकरी और कारोबार के मामले आगे बढ़ सकते हैं तो किसी को आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत होगी। खास बात यह है कि शनि के मार्गी होने से उनकी राशि नहीं बदलेगी। वह मीन राशि में ही रहेंगे। शनि को ज्योतिष में कर्म और न्याय का कारक माना गया है। उनकी चाल बदलने का असर जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर देखा जाता है। 27 जुलाई से वक्री चल रहे शनि अब 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। ऐसे में जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिशों में तेजी आ सकती है।
आइए जानते हैं, कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए दिसंबर में खर्चों का हिसाब रखना जरूरी होगा। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। विदेश से जुड़े कामों में भी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ने से व्यस्तता रहेगी। इस दौरान बिना जरूरत खर्च करने से बचें।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए आय और लाभ से जुड़े मामले अहम रहेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने संपर्कों से काम बन सकता है। कारोबार करने वालों को नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बनाई गई योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। अधिकारियों के साथ बातचीत में अपनी बात स्पष्ट रखें। कारोबार में भी पुराने कामों को पूरा करने पर जोर रहेगा।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों का ध्यान पढ़ाई, करियर और भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है। धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है। कामकाज में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों को आर्थिक मामलों में संभलकर चलना होगा। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है। पुरानी संपत्ति या निवेश से जुड़े मामलों को लेकर भागदौड़ हो सकती है। किसी भी आर्थिक समझौते से पहले जरूरी कागजात अच्छी तरह देख लें।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन और कारोबार से जुड़े मामले महत्वपूर्ण रहेंगे। जीवनसाथी के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। व्यापार में साझेदारी को लेकर फैसले लेने पड़ सकते हैं। नए समझौते करते समय शर्तों को नजरअंदाज न करें।
तुला राशि- तुला राशि वालों को नौकरी और रोजमर्रा के कामकाज में राहत मिल सकती है। लंबे समय से अटके काम पूरे करने का मौका मिलेगा। विरोधियों से सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी अपनी दिनचर्या ठीक रखें। काम के दबाव में आराम को नजरअंदाज न करें।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए पढ़ाई, प्रेम और संतान से जुड़े मामले चर्चा में रह सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा। प्रेम संबंधों में भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। किसी पुराने शौक को फिर से समय देने का मौका मिलेगा।
धनु राशि- धनु राशि वालों के घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। मकान या जमीन से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य की जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। नौकरी और घर के बीच संतुलन बनाकर चलना जरूरी होगा।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए भाई-बहनों और छोटे सफर से जुड़े मामले अहम रहेंगे। कामकाज में नए लोगों से संपर्क बन सकता है। नौकरी में अपनी मेहनत और काम के दम पर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किसी योजना को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को धन और परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा। बचत बढ़ाने की कोशिश काम आ सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। बातचीत में संयम रखें। शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण अभी जारी रहेगा।
मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना विशेष महत्व रखता है। शनि आपकी ही राशि में हैं और साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पुराने मामलों को सुलझाने के लिए प्रयास करने होंगे। इस दौरान जल्दबाजी के बजाय सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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