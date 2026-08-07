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11 दिसंबर को मार्गी होंगे शनिदेव, इन 5 राशियों की बदल सकती है किस्मत, जानें किसे होगा लाभ

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Margi 2026: 11 दिसंबर 2026 को शनि वक्री चाल छोड़कर मार्गी होंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनि की सीधी चाल का सकारात्मक प्रभाव वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों पर पड़ सकता है। इस दौरान करियर, कारोबार, धन और रुके हुए कार्यों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं।

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शनि नक्षत्र पद गोचर अगस्त 2026

Shani Margi 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की चाल का खास महत्व माना जाता है। शनि जब वक्री से मार्गी होते हैं तो उसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। 11 दिसंबर 2026 को शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि की सीधी चाल कुछ राशियों के लिए राहत और तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत का अच्छा फल मिलने की उम्मीद रहेगी।

आइए जानते हैं कि किन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिल सकता है-

वृषभ राशि- शनि के मार्गी होने के बाद वृषभ राशि के लोगों के लिए समय पहले से बेहतर हो सकता है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन बढ़ने की भी संभावना रहेगी। कारोबार में रुका हुआ पैसा मिलने के योग बनेंगे। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। किसी बड़े फैसले का फायदा भविष्य में मिल सकता है।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल भाग्य का साथ लेकर आ सकती है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने लगेंगे। नौकरी बदलने का सोच रहे लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा।

कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों को मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। कारोबार में नई डील या नए ग्राहक मिल सकते हैं। निवेश से फायदा मिलने के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव कम हो सकता है।

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तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना शुभ माना जा रहा है। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके मिल सकते हैं। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अगर किसी काम में लंबे समय से रुकावट आ रही थी तो अब उसमें गति आ सकती है।

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मकर राशि- मकर राशि के स्वामी शनि हैं, इसलिए उनकी चाल का असर इस राशि पर अधिक माना जाता है। 11 दिसंबर के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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