साल 2026 खत्म होने से पहले शनि की बदलेगी चाल, इन 3 राशियों को मिल सकता है बड़ा फायदा
11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। करीब साढ़े चार महीने तक वक्री रहने के बाद शनि की सीधी चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। वृषभ, तुला और मकर राशि वालों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में तरक्की के नए अवसर बन सकते हैं।
साल खत्म होने से पहले शनि की चाल बदलने वाली है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। पिछले कई महीनों से वक्री चल रहे शनि की सीधी चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि के मार्गी होने से वृषभ, तुला और मकर राशि वालों को खास फायदा मिल सकता है। इन राशियों के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं। शनि को ज्योतिष में न्याय और कर्म का कारक माना जाता है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। यही वजह है कि शनि की चाल में होने वाले बदलाव पर ज्योतिष में खास नजर रखी जाती है।
शनि के मार्गी होने से आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा? क्या रुके हुए काम पूरे होंगे, नौकरी में तरक्की मिलेगी या आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी? अपनी जन्मकुंडली के अनुसार शनि की चाल का प्रभाव जानने और साढ़ेसाती-ढैय्या से जुड़े सवाल पूछने के लिए पंडित जी से फ्री चैट करें।
कब मार्गी होंगे शनि?
पंचांग गणना के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को सुबह करीब 5 बजकर 1 मिनट पर शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। इससे पहले 27 जुलाई को शनि इसी राशि में वक्री हुए थे। करीब साढ़े चार महीने तक उल्टी चाल चलने के बाद अब शनि फिर से सीधी चाल में आ जाएंगे। शनि के मार्गी होने का मतलब है कि वे अपनी सामान्य गति में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान रुके हुए कामों में धीरे-धीरे गति आ सकती है। हालांकि, इसका असर तुरंत दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है।
इन 3 राशियों के लिए अच्छा रह सकता है समय
वृषभ राशि: शनि का मार्गी होना आपके लिए लाभ से जुड़े मामलों में अच्छा माना जा रहा है। आय के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को मेहनत का फल मिल सकता है। लंबे समय से अटका कोई काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। कारोबारियों को भी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है।
तुला राशि: शनि आपकी राशि से छठे भाव में मार्गी होंगे। यह स्थिति विरोधियों पर बढ़त और कामकाज की परेशानियों से निपटने के लिहाज से अनुकूल मानी जाती है। नौकरी में चल रही दिक्कतें कम हो सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को भी अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए।
मकर राशि: शनि आपकी राशि से तीसरे भाव में मार्गी होंगे। ज्योतिष में इस भाव को साहस, पराक्रम और प्रयासों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी और कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। किसी पुराने प्रयास का अच्छा परिणाम भी मिल सकता है।
इन राशियों को रहना होगा थोड़ा सतर्क
शनि की मार्गी चाल कुछ राशियों के लिए धैर्य की परीक्षा भी ले सकती है। मेष, कुंभ और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। वहीं सिंह और धनु राशि के जातक शनि की ढैय्या के प्रभाव में रहेंगे। ऐसे में इन राशियों को कामकाज और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए।
2027 में भी रहेगा शनि का असर
शनि मीन राशि में ही अपनी यात्रा जारी रखेंगे। 2027 में 3 जून को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि, अगस्त में वक्री होने के बाद 20 अक्टूबर को फिर मीन राशि में लौट आएंगे। इस वजह से अगले साल भी शनि की चाल ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण रहने वाली है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि