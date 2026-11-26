138 दिन बाद शनि बदलेंगे चाल, इन 3 राशियों के लिए शुरू हो सकता है अच्छा समय
करीब 138 दिनों तक वक्री रहने के बाद शनि की चाल सीधी हो जाएगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर पड़ सकता है। वृषभ, मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए यह समय करियर, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है।
शनि देव की चाल में दिसंबर में बदलाव होने जा रहा है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। इसके साथ ही उनकी वक्री चाल समाप्त हो जाएगी। शनि 27 जुलाई 2026 से वक्री थे। करीब 138 दिन बाद उनकी चाल सीधी होगी। ज्योतिष में शनि की इस स्थिति को काफी अहम माना जाता है। इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन वृषभ, मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए यह बदलाव कुछ अच्छी संभावनाएं लेकर आ सकता है। शनि को न्याय और कर्म का कारक ग्रह माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। उनकी चाल में बदलाव का असर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर भी देखा जाता है। शनि के मार्गी होने के बाद कुछ राशियों को उन कामों में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, जिनमें लंबे समय से रुकावट आ रही थी।
कब मार्गी होंगे शनि देव
पंचांग के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। इससे पहले 27 जुलाई को उन्होंने इसी राशि में वक्री चाल शुरू की थी। अब करीब 138 दिन बाद उनकी चाल सामान्य होगी। खास बात यह है कि शनि इस दौरान राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। वे मीन राशि में रहते हुए ही मार्गी होंगे।
वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की मार्गी चाल लाभ से जुड़े मामलों में अहम हो सकती है। आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को गति मिल सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या काम में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कारोबारियों के लिए भी नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं। हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें।
मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से समय महत्वपूर्ण रह सकता है। नौकरी में बदलाव की तैयारी कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इसका फायदा भी आगे देखने को मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को नई योजना पर काम करने का मौका मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। कारोबार में पुराने विवाद सुलझाने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ सकती है। साझेदारी में काम करने वाले लोगों को अपने फैसलों में स्पष्टता रखनी होगी। नौकरीपेशा लोगों को टीम के साथ मिलकर काम करने का फायदा मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपसी बातचीत से कई उलझनें दूर हो सकती हैं।
इन बातों का भी रखें ध्यान
शनि की मार्गी चाल को लेकर ज्योतिष में कई तरह की मान्यताएं हैं। इसे अटके कामों में गति आने और पुरानी परेशानियों से बाहर निकलने के संकेत के रूप में देखा जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि