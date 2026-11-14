Shani Margi 2026: 27 दिन बाद शनि देव होंगे मार्गी, इन 5 राशियों के जीवन में आएंगे बड़े बदलाव, साढ़ेसाती वालों पर भी असर
शनि देव 11 दिसंबर 2026 को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। करीब 137 दिनों की वक्री चाल के बाद शनि की सीधी चाल का असर ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार सभी राशियों पर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर मेष, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह गोचर महत्वपूर्ण रहेगा।
शनि देव की चाल बदलने वाली है। करीब साढ़े चार महीने से वक्री चल रहे शनि अब सीधी चाल चलने जा रहे हैं। 11 दिसंबर को शनि देव मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि की इस चाल को महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि के मार्गी होने से नौकरी, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में बदलाव आने की मान्यता है। खास बात यह है कि इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। वहीं, सिंह और धनु राशि के जातक ढैय्या से प्रभावित हैं। ऐसे में दिसंबर में शनि की चाल बदलना इन राशियों के लिए खास रहेगा।
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कब से वक्री चल रहे हैं शनि देव?
शनि देव 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हुए थे। अब 11 दिसंबर 2026 को सुबह करीब 5 बजे मार्गी हो जाएंगे। इस तरह शनि लगभग 137 दिनों तक वक्री अवस्था में रहेंगे। खास बात यह है कि शनि इस दौरान अपनी राशि नहीं बदलेंगे। वह मीन राशि में ही रहेंगे। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि को कर्म और न्याय का कारक ग्रह माना जाता है। शनि की दशा में व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। वक्री अवस्था में पुराने काम और अधूरी जिम्मेदारियां दोबारा सामने आने की मान्यता है। वहीं, शनि के मार्गी होने पर अटके हुए कामों में गति आने की उम्मीद की जाती है।
इन 3 राशियों पर चल रही है साढ़ेसाती
इस समय मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है। ऐसे में शनि की मार्गी चाल इन तीनों राशियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए कामकाज और आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने का समय रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिल सकता है।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में मेहनत का परिणाम मिलने में समय लग सकता है। धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा।
मीन राशि: मीन राशि में ही शनि के मार्गी होने से इस राशि के जातकों पर इसका विशेष ज्योतिषीय प्रभाव माना जा रहा है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें। परिवार के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें।
इन 2 राशियों पर शनि की ढैय्या
सिंह और धनु राशि के जातक इस समय शनि की ढैय्या से प्रभावित हैं। शनि की मार्गी चाल के दौरान इन राशियों को कामकाज और पारिवारिक मामलों में धैर्य रखने की सलाह दी जाती है।
सिंह राशि: नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है। अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय सावधानी रखें। व्यापार में कोई भी नया फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। आर्थिक मामलों में बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा।
धनु राशि: धनु राशि वालों को इस दौरान परिवार और काम के बीच तालमेल बनाना होगा। नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
शनि मार्गी होने से क्या साढ़ेसाती खत्म हो जाएगी?
शनि के मार्गी होने को लेकर एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या इससे साढ़ेसाती और ढैय्या खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। शनि के मार्गी होने से साढ़ेसाती या ढैय्या समाप्त नहीं होती। इनका प्रभाव शनि के राशि परिवर्तन के आधार पर तय होता है।
शनि अभी मीन राशि में हैं और 3 जून 2027 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में फिलहाल मेष, कुंभ और मीन राशि पर साढ़ेसाती जारी रहेगी। वहीं सिंह और धनु राशि पर ढैय्या का प्रभाव भी बना रहेगा।
ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि की चाल बदलने पर व्यक्ति को अपने पुराने कामों की समीक्षा करने और जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से पूरा करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस समय धैर्य, अनुशासन और मेहनत बनाए रखना जरूरी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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