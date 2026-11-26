11 दिसंबर से 6 राशियों का शुरू होगा गुड टाइम, 138 दिन बाद शनि बदलेंगे चाल
Shani Margi 2026: 11 दिसंबर को शनि अपनी टेढ़ी चाल में बदलाव करते हुए मार्गी होंगे। मार्गी का अर्थ सीधी चाल से है। शनि की सीधी चाल कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगी।
न्याय देवता शनि अपनी वक्री चाल में परिवर्तन करते हुए 11 दिसंबर 2026 को मीन राशि में मार्गी होंगे। शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हुए थे, इस तरह से करीब 138 दिन बाद उनकी चाल में बदलाव होने वाला है। शनि की सीधी चाल 09 अगस्त 2027 तक रहेगी। शनि को कर्म, न्याय, अनुशासन और स्थायित्व का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि शनि मार्गी होने से रुके हुए कार्यों में गति और पुरानी के साथ नई जिम्मेदारियां पूर्ण करने में जातक सफल रहते हैं। शनि की सीधी चाल कुछ राशियों के आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करेगी, इस समय इन राशियों को धन लाभ के नए अवसर मिलेंगे और खर्च में कमी आएगी।
1. मेष राशि:
मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण चल रहा है। साढ़ेसाती के पहले चरण में शनि जातक को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियां देते हैं। साढ़ेसाती के पहले चरण में शनि का मार्गी होना मेष राशि के लिए राहत भरा रहेगा। इस समय आपके रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं। व्यापारिक संबंधों में सुधार होगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। धन लाभ भी होगा। नौकरी करने वाले जातकों को आय में वृद्धि मिल सकती है और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
2. वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल अच्छे फल प्रदान करेगी। इस समय शनि कृपा से धन लाभ हो सकता है। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। नौकरी में मनमुताबिक फल प्राप्त होंगे। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। इस समय नौकरी की खोज कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।
3. कर्क राशि:
कर्क राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल कर्म के साथ भाग्य का साथ भी प्रदान करेगी। उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन के साथ नई उपलब्धि हासिल हो सकती है। किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। कारोबार में उम्मीद के अनुसार लाभ मिलेगा। मनचाही यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। माता-पिता का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा।
4. तुला राशि:
शनि की मार्गी चाल तुला राशि वालों को धन लाभ करा सकती है। इस समय अगर आपका धन कहीं अटका है, तो प्रयास से वापस मिल सकता है। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। करियर में नई उपलब्धि हासिल करेंगे। नौकरी बदलने की मन बना रहे हैं, तो अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। कारोबार करने वालों को पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी।
5. वृश्चिक राशि:
शनि की सीधी चाल छात्रों के लिए अनुकूल रहेगी। इस समय आपके धन में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। बचत के अच्छे अवसर मिलेंगे। परिवार में शुभ या मांगलिक कार्य हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी और कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
6. कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए शनि की सीधी चाल लाभकारी रहेगी। इस समय आपको मानसिक तौर पर राहत मिलेगी। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। आपके आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ हो सकती है। कार्यों की बाधाएं या अड़चनें दूर होंगी।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान