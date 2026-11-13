दो दिन में बदलेंगे 2 बड़े ग्रहों की चाल, शनि होंगे मार्गी तो गुरु चलेंगे उल्टी चाल, इन राशियों को मिलेगा फायदा

दिसंबर 2026 में शनि और गुरु की चाल में बदलाव होने जा रहा है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे, जबकि 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। इन दोनों ग्रहों की चाल का असर मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के करियर, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है।

Shani Guru Gochar 2026: दिसंबर में शनि और गुरु की चाल में बदलाव होने जा रहा है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी होंगे। इसके दो दिन बाद 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों की चाल को काफी अहम माना जाता है। शनि के मार्गी होने और गुरु के वक्री होने का असर नौकरी, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन पर पड़ सकता है। ऐसे में कुछ राशि वालों को पुराने काम पूरे होने की उम्मीद है तो कुछ को अपने फैसलों पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है।

कब बदलेंगे शनि और गुरु की चाल? शनि 11 दिसंबर 2026 को मीन राशि में मार्गी होंगे। करीब साढ़े चार महीने तक वक्री रहने के बाद उनकी सीधी चाल शुरू होगी। वहीं 13 दिसंबर को गुरु सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे। गुरु ने अक्टूबर के आखिर में ही सिंह राशि में प्रवेश किया था। अब करीब डेढ़ महीने बाद उनकी चाल बदलने जा रही है।

शनि के मार्गी होने से क्या बदलेगा? शनि को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यता है कि शनि की चाल का असर व्यक्ति के कामकाज और जिम्मेदारियों पर पड़ता है। शनि के मार्गी होने के बाद जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए हैं, उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। नौकरी में जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। कारोबार में पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू हो सकता है। हालांकि इसके लिए मेहनत और धैर्य बनाए रखना होगा।

गुरु के वक्री होने का क्या होगा असर? गुरु को ज्ञान, धन, शिक्षा और विवाह का कारक माना जाता है। गुरु की वक्री चाल के दौरान इनसे जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना होगा। नौकरी करने वालों को पुराने काम पूरे करने पर जोर देना चाहिए। कारोबार में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले उसके सभी पहलुओं को समझना बेहतर रहेगा।

मेष से मीन तक जानें सभी 12 राशियों पर असर मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए कामकाज के लिहाज से समय अहम रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ने की उम्मीद है। कारोबार करने वालों को पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। हालांकि खर्च बढ़ने की आशंका है। पैसों के मामले में किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है। अपनी बात रखने के साथ दूसरों की राय भी सुनें।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में अधिकारियों की ओर से नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में कोई पुराना मामला फिर सामने आ सकता है। आर्थिक स्थिति को संभालकर चलने की जरूरत है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें।

कर्क राशि: कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं। किसी पुराने काम में सफलता मिलने की उम्मीद है। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। हालांकि खर्चों को लेकर सावधान रहना होगा। अपनी सेहत और दिनचर्या पर भी ध्यान दें।

सिंह राशि: सिंह राशि में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने फैसलों पर दोबारा विचार करने का मौका मिल सकता है। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो सभी पहलुओं को समझ लें। कारोबार में जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में जोखिम न लें। रिश्तों में बातचीत बनाए रखना जरूरी होगा।

कन्या राशि: कन्या राशि वालों को साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। नौकरी में काम बढ़ सकता है। कारोबार में किसी के साथ नया समझौता करने से पहले शर्तें अच्छी तरह पढ़ लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। छोटी बातों को लेकर तनाव न बढ़ाएं।

तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह समय लाभ के नए अवसर ला सकता है। नौकरी में मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। कारोबार में पुराने ग्राहकों से फायदा होने की उम्मीद है। लंबे समय से अटका पैसा वापस मिल सकता है। हालांकि निवेश के मामलों में किसी जानकार की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर में आगे बढ़ने का समय हो सकता है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रखने की जरूरत होगी। कारोबार में नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है। अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें।

धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए शिक्षा और भाग्य से जुड़े मामलों में बदलाव आ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। नौकरी में नए अवसर तलाश रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। कारोबार में योजनाएं बनेंगी, लेकिन उन्हें लागू करने से पहले पूरी तैयारी करें। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।

मकर राशि: मकर राशि वालों को पुराने विवादों से राहत मिलने की उम्मीद है। नौकरी में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। कारोबार में कामकाज की गति बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं। परिवार में किसी सदस्य की सलाह काम आ सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल राहत लेकर आ सकती है। नौकरी में लंबे समय से चल रही परेशानी कम होने की उम्मीद है। कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयास सफल हो सकते हैं। हालांकि रिश्तों में किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ने न दें।

मीन राशि: मीन राशि में शनि मार्गी होने जा रहे हैं। इस राशि के जातकों के लिए यह बदलाव खास रह सकता है। कामकाज में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में मेहनत का परिणाम मिलने की उम्मीद है। हालांकि स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर लापरवाही न करें।