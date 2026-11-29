Shani Margi 2026: 11 दिसंबर से इन 5 राशियों को रहना होगा सतर्क, साढ़ेसाती और ढैय्या का रहेगा प्रभाव
11 दिसंबर 2026 को शनि मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि 27 जुलाई से वक्री अवस्था में हैं और अब करीब 138 दिनों बाद उनकी सीधी चाल शुरू होगी। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि की चाल में इस बदलाव का असर साढ़ेसाती और ढैय्या से प्रभावित राशियों पर खास तौर पर देखने को मिल सकता है।
Shani Margi 2026: दिसंबर में शनि की चाल बदलने जा रही है। 11 दिसंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। बीते 138 दिनों से शनि वक्री अवस्था में हैं। अब उनकी सीधी चाल शुरू होगी। ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का कारक माना जाता है। ऐसे में उनकी चाल में बदलाव को कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पंचांग के अनुसार, शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हुए थे। अब 11 दिसंबर को सुबह 5 बजे वह मार्गी होंगे। खास बात यह है कि शनि इस दौरान अपनी राशि नहीं बदलेंगे। वह मीन राशि में ही रहेंगे। उनका अगला राशि परिवर्तन जून 2027 में होगा।
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साढ़ेसाती और ढैय्या वाली राशियों पर रहेगी नजर
शनि के मार्गी होने से मेष, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए यह समय खास माना जा रहा है। इन तीनों राशियों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। वहीं सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, शनि की सीधी चाल इन राशियों के कामकाज, पारिवारिक जीवन और आर्थिक मामलों में बदलाव ला सकती है।
इन 5 राशियों को रहना होगा खास सतर्क
मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए शनि की चाल में बदलाव खर्चों को लेकर सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। विदेश से जुड़े कामों में व्यस्तता रह सकती है। इस दौरान बिना जरूरत किसी पर पैसा खर्च करने से बचें। पुराने कामों को पूरा करने पर ध्यान देना होगा।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना खास है। आपकी राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है। इस दौरान आर्थिक मामलों में समझदारी से फैसले लेने होंगे। परिवार में किसी बात को लेकर आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। नौकरी में धैर्य के साथ काम करना फायदेमंद रहेगा।
मीन राशि: शनि आपकी ही राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। आप पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। ऐसे में कामकाज और निजी जीवन दोनों में अनुशासन बनाए रखना होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी पुराने काम को पूरा करने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ सकती है।
सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए शनि आठवें भाव में रहेंगे। ऐसे में अचानक आने वाली चुनौतियों को लेकर सतर्क रहना होगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें। नौकरी में किसी काम को अधूरा छोड़ने से परेशानी हो सकती है। वाहन चलाते समय भी ध्यान रखें।
धनु राशि: धनु राशि वालों के लिए शनि चौथे भाव में मार्गी होंगे। घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी के कारण घर से दूर रहना पड़ सकता है। परिवार के किसी सदस्य की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है। इस दौरान धैर्य से काम लेना जरूरी होगा।
जून 2027 में मेष राशि में जाएंगे शनि
शनि 11 दिसंबर को मार्गी होने के बाद भी मीन राशि में ही रहेंगे। 3 जून 2027 को उनका मेष राशि में प्रवेश होगा। यानी दिसंबर में उनकी चाल बदलेगी, लेकिन राशि परिवर्तन के लिए अभी कई महीने बाकी हैं। ज्योतिषीय गणना में शनि का यह अगला गोचर भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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