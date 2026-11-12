शनि मार्गी 2026: साढ़े चार महीने बाद सीधी चाल चलेंगे शनिदेव, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ
शनि 11 दिसंबर 2026 को सुबह 5 बजकर 1 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे। करीब साढ़े चार महीने बाद शनि की सीधी चाल शुरू होगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के मार्गी होने से वृषभ, तुला और मकर राशि वालों को विशेष लाभ मिल सकता है।
Shani Margi 2026: शनि की वक्री चाल अब समाप्त होने वाली है। करीब साढ़े चार महीने तक उल्टी चाल चलने के बाद शनि की स्थिति में यह बदलाव आएगा। ज्योतिष में शनि को कर्मफल दाता कहा जाता है। उनकी चाल का असर नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर पड़ता है। शनि के मार्गी होने से कुछ राशि वालों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। कामकाज में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। वहीं, कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा होने के योग बन सकते हैं।
कब मार्गी होंगे शनिदेव?
पंचांग गणना के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को शनि मीन राशि में वक्री हुए थे। अब 11 दिसंबर 2026 को सुबह करीब 5 बजकर 1 मिनट पर शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि इस दौरान मीन राशि में ही रहेंगे। उनका अगला राशि परिवर्तन 3 जून 2027 को होगा, जब वे मेष राशि में प्रवेश करेंगे।ज्योतिष में शनि को न्याय, मेहनत, अनुशासन और कर्मों का कारक माना गया है। मान्यता है कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। ऐसे में शनि की मार्गी चाल को कई राशियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन 3 राशियों को मिल सकता है शुभ फल
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना लाभ के अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी में लंबे समय से किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। आय में बढ़ोतरी के मौके मिल सकते हैं। कारोबार में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए समय अनुकूल रह सकता है। पुराने निवेश से भी फायदा मिलने की संभावना है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल राहत देने वाली हो सकती है। नौकरी और कारोबार में आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत का फल मिल सकता है। पुराने विवाद सुलझने की संभावना है। इस दौरान विरोधियों पर जीत मिल सकती है। आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कई मामलों में अच्छा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। परिवार में भी सुखद माहौल रह सकता है।
इन राशियों पर चल रही है साढ़ेसाती और ढैय्या
शनि के मीन राशि में होने के कारण कुंभ, मीन और मेष राशि वालों पर साढ़ेसाती चल रही है। वहीं सिंह और धनु राशि वालों पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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