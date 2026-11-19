11 दिसंबर को मार्गी होंगे शनि, इन 5 राशियों के अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार, धन लाभ के भी योग
11 दिसंबर 2026 को शनि देव मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं। शनि की सीधी चाल का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, वृषभ, कर्क, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों को इस दौरान विशेष लाभ मिल सकता है।
Shani Margi 2026: शनि देव की चाल में दिसंबर में बदलाव होने जा रहा है। 11 दिसंबर को शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। शनि के मार्गी होने का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, कुछ राशि वालों को इस दौरान लंबे समय से अटके कामों में सफलता मिल सकती है। नौकरी और कारोबार में भी आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है। ज्योतिष में उन्हें न्याय, मेहनत और अनुशासन का कारक माना गया है। शनि की चाल बदलने पर व्यक्ति के कामकाज, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर असर पड़ने की मान्यता है।
क्या आप जानना चाहते हैं कि 11 दिसंबर को शनि देव के मीन राशि में मार्गी होने का आपकी जन्मकुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नौकरी, कारोबार, धन, विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री लाइव चैट करें। अपनी कुंडली के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन पाएं। अभी फ्री चैट करें।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल अच्छी रह सकती है। आमदनी के मामले में राहत मिल सकती है। नौकरी में काम की सराहना हो सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार में भी रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं।
कर्क राशि- कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है। लंबे समय से जिस काम के पूरा होने का इंतजार था, उसमें सफलता मिलने के योग हैं। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। परिवार में भी खुशियों का माहौल रह सकता है। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा।
वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय कई मामलों में राहत लेकर आ सकता है। पढ़ाई कर रहे छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मेहनत का फल मिलने की उम्मीद है। प्रेम जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है।
मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए शनि की सीधी चाल कामकाज में तेजी ला सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार में पुराने संपर्कों से फायदा होने के योग हैं। आर्थिक मामलों में भी स्थिति सुधर सकती है। साहस और आत्मविश्वास के साथ लिए गए फैसले लाभ दे सकते हैं।
कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना आर्थिक मामलों में राहत दे सकता है। परिवार में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं। धन बचाने में सफलता मिल सकती है। पुराने निवेश से फायदा होने की संभावना है। वाणी और व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि