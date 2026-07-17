शनि की मंगल पर तीसरी दृष्टि: 3 अगस्त तक कन्या समेत 4 राशियों को बड़े लाभ के संकेत
Shani ki drishti mangal par: न्याय देवता शनि और साहस के कारक मंगल मिलकर एक उग्र योग बना रहे हैं, जिसका प्रभाव 3 अगस्त तक रहेगा। जानें शनि-मंगल के प्रभाव से किन राशियों को होगा लाभ।
Shani-Mangal Yog 2026: न्याय देवता शनि अभी मीन राशि में हैं और ग्रहों के सेनापति मंगल वृषभ राशि में हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस समय शनि की मंगल पर तीसरी दृष्टि है। शनि की मंगल पर दृष्टि होना एक अत्यंत प्रभावशाली और उग्र योग माना जाता है। शनि वायु यानी शीतलता और मंगल अग्नि यानी गर्मी का प्रतीक है। शनि-मंगल का यह शुभ संयोग 3 अगस्त 2026 तक कई राशियों को अच्छे फल प्रदान कर सकता है। मंगल-शनि के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों को धन, नौकरी और व्यापार में आकस्मिक अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आइए जानते हैं शनि-मंगल का शुभ संयोग किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
शनि की मंगल पर दृष्टि: 3 अगस्त तक इन 4 राशियों की रहेगी चांदी
वृषभ राशि-
शनि-मंगल के प्रभाव से वृषभ राशि वालों की धन संबंधी योजनाएं सफल हो सकती हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल है। किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी में बदलाव के अच्छे संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने में सफल रहेंगे। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। कुल मिलाकर किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी।
कन्या राशि-
कन्या राशि वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है। खर्चों में कमी आएगी, जिससे बचत बढ़ सकती है। हालांकि इस समय किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें। विदेश में व्यापार करने वालों का मुनाफा बढ़ सकता है। यह समय तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है।
मकर राशि-
मकर राशि के लिए शनि-मंगल का संयोग अच्छे फल प्रदान करेगा। इस समय आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। उच्चाधिकारी आपका सहयोग करेंगे। कारोबार में उन्नति के संकेत हैं। धन की स्थिति में आकस्मिक सकारात्मक बदलाव हो सकता है। हालांकि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ पैसों के लेन-देन से बचें। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं।
कुंभ राशि-
कुंभ राशि के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। शनि-मंगल के प्रभाव से आपका करियर महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे और अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। पराक्रम रंग लाएगा। साहस में वृद्धि होगी। परिवार की जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे। इस समय आपके अंदर अनुशासन और साहस का अच्छा तालमेल देखने को मिल सकता है। ऑफिस में आपकी स्किल चमक सकती है। उच्चाधिकारी आपके काम और विचारों से प्रभावित होंगे, जिसका लाभ अप्रेजल में मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान