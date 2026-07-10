Shani Mangal Drishti 2026: शनि की मंगल पर विशेष दृष्टि, इन 4 राशियों का चमक सकता है भाग्य
Shani Mangal Drishti 2026: शनि की तीसरी विशेष दृष्टि 20 जून से 2 अगस्त 2026 तक मंगल पर रहेगी। ज्योतिष के अनुसार इस दौरान वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशि के लोगों को नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में नए अवसर मिल सकते हैं।
Shani Mangal Drishti 2026: जुलाई में शनि और मंगल की चाल को लेकर ज्योतिष में चर्चा हो रही है। इस समय शनि मीन राशि में हैं, जबकि मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि को खास माना जाता है। मीन राशि से तीसरे स्थान पर वृषभ आता है। यही वजह है कि शनि की तीसरी विशेष दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। यह स्थिति 20 जून से शुरू हो गई है और 2 अगस्त 2026 तक रहेगी।
ज्योतिष में मंगल का महत्व
ज्योतिष में मंगल को हिम्मत, नौकरी, जमीन, कारोबार और फैसले लेने का ग्रह माना जाता है। वहीं शनि मेहनत, जिम्मेदारी और कर्म का कारक है। जब शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ती है तो कई लोगों के कामकाज, नौकरी और पैसों से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों को जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा लाभ
वृषभ राशि- वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय अहम माना जा सकता है। मंगल इसी राशि में हैं, इसलिए नौकरी या कारोबार से जुड़े कुछ नए मौके मिल सकते हैं। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी करने से बचें।
कन्या राशि- कन्या राशि के लोगों को काम के सिलसिले में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी अच्छे मौके का इंतजार कर रहे हैं तो इस दौरान सकारात्मक खबर मिल सकती है। खर्च पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा।
मकर राशि- मकर राशि के लिए भी यह समय ठीक माना जा सकता है। मेहनत का असर काम में दिख सकता है। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। कारोबार करने वालों को भी पुराने कामों से फायदा मिलने की उम्मीद है।
कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों के लिए नई शुरुआत के संकेत हैं। करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने या आय बढ़ाने का रास्ता भी खुल सकता है। हालांकि किसी भी तरह का निवेश सोच-समझकर करना बेहतर रहेगा।
इन बातों का रखें ध्यान
ज्योतिष के अनुसार इस दौरान गुस्से पर काबू रखना जरूरी है। बिना सोचे-समझे फैसला लेने से बचें। काम में लापरवाही न करें और मेहनत जारी रखें। शनिवार को जरूरतमंद लोगों की मदद करना और हनुमान जी या शनिदेव की पूजा करना शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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