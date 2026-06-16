राहु -केतु का दिसंबर में बड़ा गोचर, किन राशियों को कराएगा अचानक लाभ, कैसे सुधारें अपना राहु
राहु और केतु दिसंबर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह इस साल के बड़े परिवर्तनों में से एक होगा। ऐसे में इस परिवर्तन का किस राशि पर क्या असर होगा, यहां पढें
राहु का गोचर दिसंबर में होने वाला है। ऐसे में राहु और केतु किस राशि के लिए क्या लाभ और हानि लाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे पहले जानते हैं कि राहु और केतु किस राशि में जा रहे हैं। 5 दिसंबर को राहु शनि की राशि में जा रहे हैं, वहीं केतु भी इसी दिन चंद्रमा की राशि कर्क में जा रहे हैं। अब इन दोनों ग्रहों के कारण किस राशि के लिए इस गोचर से लाभ के योग बनेंगे यहां पढ़ें
राहु केतु गोचर से किन राशियों को होगा लाभ
मेष से लेकर मीन राशि के लोगों को राहु और केतु गोचर से लाभ होगा। मेष राशि- राहु आपकी राशि के काम के और बिजनेस के भाव में जा रहे हैं। राहु के इस गोचर से आपको अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन फैसले लेते समय सलाह लें। नौकरी में भी आपके लिए अच्छा समय है। कन्या राशि के 11वें भाव लाभ का भाव है, आपके इस भाव में जाकर थोड़ी परेशानी करेंगे, लेकिन लाभ भी होगा। आपको बिजनेस से नौकरी से इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं, इसलिए राहु गोचर आपके लिए लाभ कारी है। सिंह राशि के लिए भी स्थिति अच्छी है। आपके लिए 12वें भाव में गोचर हो रहा है, इसलिए बीमारियां कम से कम होंगी, पहले से अच्छी स्थिति में आएंगे, जो आपका विरोध करते थे, वो अब आपके साथ हो जाएंगे। मीन राशि के 11वें भाव में गोचर हो रहा है। इसलिए आपकी कोई इच्छा अचानक पूरी हो सकती है, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है।
राहु और केतु किसके कारक हैं?
वैदिक ज्योतिष में केतु और राहु दोनों छाया ग्रह है। एक तरफ केतु आपको आध्यात्म की ओर ले जाता है, वैराग्य, मोक्ष, कोई खास जानकारी आपको कराता है, वहीं राहु आपके दिमाग पर राज करके आपको इ्च्छा करवाता है, आपको भ्रम देता है, कंफ्यूज करता है और अचानक से लाभ, हानि, दुर्घटना, करियर में कुछ बी करवाता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों का राशियों पर असर होता है।
डिजिटल डिटॉक्स से कैसे राहु होंगे सही
डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि आप फोन, लैपटॉप, डिजिटल चीजों से दूर रहें, इससे राहु काफी हद तक सही होते हैं। राहु आपके दिमाग पर रहता है और डिजिटल लाइफ में आकर हम दुनिया को, लोगों को भूल जाते हैं, ऐसे में हमें राहु के लिए डिजिटली थोड़ा कम टाइम बिताना होगा। राहु अपने साथ इच्छा और कंफ्यूजन दोनों लेकर आते हैं, इसलिए इस दौरान शांत रहें, आलस ना करें, खासकर राहु के समय में ही लोग गलत फैसले ले लेते हैं। राहु के दोषों को कम करने के लिए आप शिव के रूप भैरव और मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसलिए इसका खास ध्यान रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि राहु एक सोच है, इसलिए उपायों के साथ आदतों को भी सुधारेंगे, तो अच्छा होगा। साफ सुथरे रहें। राहु के मंत्र का जाप करें, इससे ही आप राहु दोष से बच सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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