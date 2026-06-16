Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

राहु -केतु का दिसंबर में बड़ा गोचर, किन राशियों को कराएगा अचानक लाभ, कैसे सुधारें अपना राहु

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

राहु और केतु दिसंबर में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यह इस साल के बड़े परिवर्तनों में से एक होगा। ऐसे में इस परिवर्तन का किस राशि पर क्या असर होगा, यहां पढें

राहु -केतु का दिसंबर में बड़ा गोचर, किन राशियों को कराएगा अचानक लाभ, कैसे सुधारें अपना राहु

राहु का गोचर दिसंबर में होने वाला है। ऐसे में राहु और केतु किस राशि के लिए क्या लाभ और हानि लाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे पहले जानते हैं कि राहु और केतु किस राशि में जा रहे हैं। 5 दिसंबर को राहु शनि की राशि में जा रहे हैं, वहीं केतु भी इसी दिन चंद्रमा की राशि कर्क में जा रहे हैं। अब इन दोनों ग्रहों के कारण किस राशि के लिए इस गोचर से लाभ के योग बनेंगे यहां पढ़ें

राहु केतु गोचर से किन राशियों को होगा लाभ

मेष से लेकर मीन राशि के लोगों को राहु और केतु गोचर से लाभ होगा। मेष राशि- राहु आपकी राशि के काम के और बिजनेस के भाव में जा रहे हैं। राहु के इस गोचर से आपको अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी। लेकिन फैसले लेते समय सलाह लें। नौकरी में भी आपके लिए अच्छा समय है। कन्या राशि के 11वें भाव लाभ का भाव है, आपके इस भाव में जाकर थोड़ी परेशानी करेंगे, लेकिन लाभ भी होगा। आपको बिजनेस से नौकरी से इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं, इसलिए राहु गोचर आपके लिए लाभ कारी है। सिंह राशि के लिए भी स्थिति अच्छी है। आपके लिए 12वें भाव में गोचर हो रहा है, इसलिए बीमारियां कम से कम होंगी, पहले से अच्छी स्थिति में आएंगे, जो आपका विरोध करते थे, वो अब आपके साथ हो जाएंगे। मीन राशि के 11वें भाव में गोचर हो रहा है। इसलिए आपकी कोई इच्छा अचानक पूरी हो सकती है, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है।

राहु और केतु किसके कारक हैं?

वैदिक ज्योतिष में केतु और राहु दोनों छाया ग्रह है। एक तरफ केतु आपको आध्यात्म की ओर ले जाता है, वैराग्य, मोक्ष, कोई खास जानकारी आपको कराता है, वहीं राहु आपके दिमाग पर राज करके आपको इ्च्छा करवाता है, आपको भ्रम देता है, कंफ्यूज करता है और अचानक से लाभ, हानि, दुर्घटना, करियर में कुछ बी करवाता है। इसलिए इन दोनों ग्रहों का राशियों पर असर होता है।

ये भी पढ़ें:क्या राहु की महादशा में शादी करनी चाहिए?

डिजिटल डिटॉक्स से कैसे राहु होंगे सही

डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि आप फोन, लैपटॉप, डिजिटल चीजों से दूर रहें, इससे राहु काफी हद तक सही होते हैं। राहु आपके दिमाग पर रहता है और डिजिटल लाइफ में आकर हम दुनिया को, लोगों को भूल जाते हैं, ऐसे में हमें राहु के लिए डिजिटली थोड़ा कम टाइम बिताना होगा। राहु अपने साथ इच्छा और कंफ्यूजन दोनों लेकर आते हैं, इसलिए इस दौरान शांत रहें, आलस ना करें, खासकर राहु के समय में ही लोग गलत फैसले ले लेते हैं। राहु के दोषों को कम करने के लिए आप शिव के रूप भैरव और मां दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। इसलिए इसका खास ध्यान रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि राहु एक सोच है, इसलिए उपायों के साथ आदतों को भी सुधारेंगे, तो अच्छा होगा। साफ सुथरे रहें। राहु के मंत्र का जाप करें, इससे ही आप राहु दोष से बच सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि साढ़ेसाती कैसे देती है लाभ, ज्योतिष से जानें क्या है अष्टावक्र का नियम?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
rahu gochar ketu gochar 2026
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने