शनि की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा का पड़ता है शुभ प्रभाव, मिलते हैं ये लाभ, जानें उपाय
जब शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही होती है, तब जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई समस्याओं से राहत मिलती है और परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होने लगती हैं।
शनि देव को न्याय का देवता कहा गया है। वहीं, शनि ग्रह की महादशा लगभग 19 वर्षों तक चलती है और इसे जीवन का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस अवधि में व्यक्ति को कई तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जो उसे अधिक मजबूत बनाते हैं। इस महादशा के दौरान कई ग्रहों की अंतर्दशाएं भी आती हैं, जिनका असर जीवन पर अलग-अलग रूप से पड़ता है। इन्हीं में से शुक्र की अंतर्दशा को शनि महादशा के भीतर अपेक्षाकृत शुभ माना जाता है, क्योंकि शनि और शुक्र के बीच मित्रतापूर्ण संबंध होता है। जब शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही होती है, तब जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई समस्याओं से राहत मिलती है और परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होने लगती हैं। अब जानते हैं कि इस अवधि में कौन-कौन से शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं और किन उपायों को अपनाना लाभकारी होता है।
शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा
जब शनि महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही होती है, तो इस अवधि को बेहद शुभ माना जाता है। यह समय लगभग 3 साल और दो महीने का होता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सुख-सुविधाओं, कला, प्रेम और वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। शनि और शुक्र के बीच मित्रतापूर्ण संबंध होने के कारण इस अवधि को कई मामलों में अनुकूल माना जाता है।
क्या क्या मिलते हैं लाभ
- इस समय व्यक्ति की रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होती है और उसका व्यक्तित्व अधिक निखरता है।
- कला, संगीत, फैशन और डिजाइन जैसे क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय सफलता देने वाला हो सकता है।
- इस अवधि में संतान की ओर से भी सुख और सहयोग प्राप्त हो सकता है।
- कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय उन्नति देने वाला माना जाता है।
- वहीं व्यापार में भी प्रगति के योग बनते हैं।
- कई लोगों को इस समय भूमि, भवन या वाहन खरीदने के अवसर मिलते हैं।
- करियर में चल रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं और कार्यक्षेत्र में स्थिरता आती है।
शनि की महादशा में करें ये उपाय
शनि की महादशा में शुक्र ग्रह की अंतर्दशा पड़ने पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
शनि की महादशा में रोजाना शनिदेव की पूजा करें।
इसके लिए रोजाना स्नान-ध्यान के बाद पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ्य दें। इस समय पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें।
साथ ही शनि मंत्र का जप करें।
न्याय के देवता शनिदेव की कृपा पाने हेतु शनिवार के दिन काले तिल, चमड़े के चप्पल-जूते, छाते आदि चीजों का दान करें।
किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं और खुद भी सात्विक रहें।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण
धीरज पाल एक डिटिजल पत्रकार है, जिन्हें इस क्षेत्र में 7 से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। यहां वह ग्रह गोचर, वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, रत्न शास्त्र से जुड़ी खबरें लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।
धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद वो लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। अब इनका एकमात्र उद्देश्य ज्योतिषीय जानकारी को रुचिगत, सरल, प्रमाणिक रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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