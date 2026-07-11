जुलाई खत्म होते-होते शनि चलेंगे उलटी चाल, 5 महीने तक इन चार राशियों पर लुटाएंगे खुशियां
Shani Vakrti 2026: जुलाई के आखिरी हफ्ते से शनि वक्री हो जाएंगे। इसके बाद वो एक ही अवस्था में 11 दिसंबर तक रहने वाले हैं। जानिए इसका लाभ किन-किन राशियों को मिलने वाला है?
जुलाई का अंत होते-होते ज्योतिषीय दृष्टि से कई ऐसे बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो लोगों की जिंदगी में अच्छा मोड़ ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 27 जुलाई को शनि अपनी चाल बदलकर वक्री होंगे। इस स्थिति में वो 11 दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। शनि की चाल में हो रहे इस बदलाव का असर हर एक राशि पर पड़ने वाला है। ऐसे में ये बदलाव कइयों के लिए चुनौतियां खड़ी करेगा तो वहीं कुछ के लिए फायदे का सौदा भी बनकर सामने आएगा।
जुलाई खत्म होते-होते शनि की वक्री चाल वृषभ, मिथुन, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाएगी। इस दौरान नौकरी और बिजनेस से जुड़े कई लाभ होंगे। वहीं इसका पॉजिटिव असर आर्थिक स्थिति पर भी पड़ने वाला है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को इस परिवर्तन का खूब लाभ मिलने वाला है। शनि की वक्री चाल इन लोगों के लिए राहत भरे दिन ला सकती है। अगर लंबे समय से कोई काम अटका हुआ था तो अब उसके पूरे होने की संभावना अब बढ़ गई है। नौकरीपेशा लोगों को नई-नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। सीनियर्स को परफॉर्मेंस पसंद आ सकती है। बिजनेस से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। वहीं ये समय निवेश के लिए बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। आर्थिक स्थिति अब पहले से मजबूत होगी। घर-परिवार में इस दौरान अच्छा माहौल रहेगा।
मिथुन राशि
वक्री शनि मिथुन राशि वालों के लिए भी एक अच्छा मोड़ ले आएंगे। जो लोग लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन वगैरह का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अच्छी न्यूज मिल सकती है। नए मौके भी आएंगे। ऐसे में ग्रोथ तय है। बिजनेस से जुड़े लोग नए डील के साथ जुड़ सकते हैं। इनकम के सोर्स बनेंगे। इस दौरान खर्चा भी सही से कंट्रोल हो जाएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। वहीं मन में चल रही परेशानियां काफी हद तक कम होंगी।
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए अब अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। मन खुश रहेगा और इसका असर काम पर भी दिखेगा। ऐसे में काम की तारीफ होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो लोग किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे उन्हें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बिजनेस के मामले में नए लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ सकता है। इसका फायदा आगे चलकर खूब मिलेगा। वहीं अटका हुआ पैसा भी मिलने के पूरे चांस हैं। ऐसे में आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत हो जाएगी।
वृश्चिक राशि
इस परिवर्तन का पॉजिटिव असर वृश्चिक राशि वालों पर भी पड़ने वाला है। इस राशि के जातकों की जिंदगी में शनि मानसिक शांति लेकर आएंगे। अब तक जिंदगी में जो भी बाधाएं आती रही हैं वो 27 जुलाई से धीरे-धीरे खत्म होने लगेंगी। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की देखने को मिलेगी। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
इस दौरान जरूर करें ये उपाय
शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप शनिवार के दिन शनिदेव भगवान की पूजा करें। इस दिन जरूरतमंदों की सेवा करें। अपने सामर्थ्य के हिसाब से जरूर दान करें। इसके अलावा भगवान हनुमान की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी फायदेमंद होगा। जो भी करें पूरी ईमानदारी के साथ करें। किसी के साथ गलत तरीके से बात करने से बचें। अच्छे कर्मों से शनिदेव की कृपा आसानी से पाई जा सकती है।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र