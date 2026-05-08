16 मई का दिन शनि साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए खास, लाभ पाने के लिए करें ये काम

16 मई का दिन शनि साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए खास, लाभ पाने के लिए करें ये काम
Shani Ki Sadesati ke upay Shani Amavasya : 16 मई का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं। वर्तमान में मीन, कुंभ और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के चरणों से गुजर रहे हैं।
Shani Ki Sadesati ke upay Shani Amavasya : शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है, और जब वे अपनी चाल बदलते हैं या किसी विशेष नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो इसका सीधा असर साढ़ेसाती वाली राशियों पर पड़ता है। 16 मई का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव में हैं। इस दिन शनि जयंती है। वर्तमान में मीन, कुंभ और मेष राशि के जातक साढ़ेसाती के चरणों से गुजर रहे हैं। 16 मई को बनने वाले विशेष योग इन राशियों को मानसिक शांति और आर्थिक लाभ दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आप शांत मन और पूरी श्रद्धा से उपाय करते हैं, तो साढ़ेसाती का समय भी आपके लिए उन्नति के द्वार खोल सकता है।
16 मई का दिन शनि साढ़ेसाती वाली राशियों के लिए खास, लाभ पाने के लिए करें ये काम
कुंभ राशि
शनि साढ़ेसाती का आखिरी चरण होने के कारण, आपको अब अपनी मेहनत का मीठा फल मिलना शुरू होगा। 16 मई को किए गए उपाय आपके लंबे समय से अटके हुए धन को वापस दिला सकते हैं।
मीन राशि
आप पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण चल रहा है। इस दिन ग्रहों की स्थिति आपके करियर में स्थिरता लाएगी और व्यापार में नए अवसर प्रदान करेगी।
मेष राशि
आप पर साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हुआ है। इसलिए आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इस दिन दान-पुण्य करने से आने वाली बाधाएं दूर होंगी।
शनि का प्रकोप कम करने के लिए 16 मई को जरूर करें ये काम
अगर आप साढ़ेसाती के कष्टों को कम करना चाहते हैं और इस दिन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो ये आसान उपाय आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं-
- पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। यह शनि देव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
- काली वस्तुओं का दान करें। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, काला कपड़ा या छाता दान करें। ज्योतिष में छाया दान का भी बड़ा महत्व है।
- हनुमान चालीसा या सुंदरकांड पढ़ें। शनि देव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि, जो उनके भक्तों की सेवा करेगा, शनि उसे परेशान नहीं करेंगे। 16 मई को हनुमान जी की पूजा करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम होता है।
- शनि देव कर्म और श्रम के कारक हैं। अपने अधीन काम करने वाले लोगों, गरीबों, या सफाई कर्मचारियों को कुछ मीठा खिलाएं या उनकी आर्थिक मदद करें।
इन बातों पर दें खास ध्यान
शनि देव केवल अनुशासन और ईमानदारी पसंद करते हैं। इस दिन विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखें।
- किसी का अपमान न करें।
- झूठ बोलने और अनैतिक कार्यों से बचें।
- वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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