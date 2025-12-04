साल 2026 में शनि और राहु, शुक्र के कारण कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय?

Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Shani ki sadesati and Rahu Kumbh Rashifal 2026 know Rahu shani ka aquarius Horoscope in hindi
संक्षेप:

Kumbh Rashifal 2026: साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। दरअसल इस राशि के लोगों को साल के शुरू में  शुक्र ग्रह का साथ मिलेगा। 

Thu, 4 Dec 2025 12:00 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Kumbh Rashifal 2026: साल 2026 कुंभ राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। दरअसल इस राशि के लोगों को साल के शुरू में शुक्र ग्रह का साथ मिलेगा। इसके अलावा राहु तो इस राशि में पहले से ही विराजमान है, शनि इस राशि के स्वामी हैं और अभी फिलहाल मार्गी हैं। इस तरह साल 2026 कुंभ राशि वालों की लाइफ में कई संभावनाएं लेकर आ रहा है। आपको बता दें कि कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी है, अभी फिलहाल दूसरा फेज खत्म होने वाला है और तीसरा फेज शुरू होगा। साल 2027 में शनि की साढ़ेसाती इस राशि से खत्म हो जाएगी। साल 2026 की शुरुआत इस राशि के लिए अच्छी रहने वाली है। इस राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु सभी ग्रह फरवरी में इस राशि में गोचर करेंगे। इस तरह इस राशि लोगों के लिए विभिन्न योग बनेंगे।

साल के शुरू में कई ग्रह आएंगे कुंभ राशि में

सबसे पहले शुक्र ग्रह साल 2026 की शुरुआत में फरवरी में गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य भी इस राशि में आ जाएंगे, फिर बुध भी इसी राशि में होंगे। वहीं राहु ग्रह कुंभ में पहले से ही विराजमान हैं। राहु 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में ही रहेंगे। जुलाई में शनि मार्गी से वक्री हो जाएंगे, तो कुंभ राशि पर साढ़ेसाती के लिहाज से असर होगा। शुक्र ग्रह 6 फरवरी 2026 से लेकर 2 मार्च 2026 तक कुंभ में रहेंगे।

आइए जानें साल 2026 में कैसा रहेगा कुंभ राशि का समय

एक तरफ शनि इस राशि के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, वहीं गुरु 5वें में और राहु तो दिसंबर तक रहेंगे, जो आपके 12वें घर में रहेंगे। इस प्रकार कुंभ राशि की लाइफ में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। नोकरी में भी तरक्की संभव है, आपको जो कुछ खोया वो आप धीरे-धीरे पा लेंगे। पैसों के मामले में इस साल वृद्धि संभव है। इस साल । इनकम के नएसोर्स बनने से आपको लाभ होगा और कॉन्फिडेंस आएगा। कुल मिलाकर बिजनेस और जॉब दोनों आपको इस साल लाभ देने वाली है। कोई प्रोजेक्ट अचानक लाभ करा सकता है। पर्सनल लाइफ पहले से बेहतर होगा, अचानक राहु के कारण तकरार हो सकती है। लेकिन धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। लव लाइफ साल की शुरुआत में बहुत अच्छी रहेगी। पिछले उतार-चढ़ावों के कारण अब आपका रिश्ता मजबूत हो गया।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
