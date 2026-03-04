शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों पर चंद्रग्रहण का क्या असर, इन राशियों को रहना होगा अलर्ट
Shani ki sade sati Shani Horoscope: शनि का साढ़ेसाती वाली राशियों पर चंद्रग्रहण का क्या असर होगा। आपको बता दें होली के दिन मार्च में बड़ा चंद्रग्रहण लगा है,ऐसे में इसका राशियों पर क्या असर होगा,
Shani ki sade sati Shani Horoscope: शनि का साढ़ेसाती वाली राशियों पर चंद्रग्रहण का क्या असर होगा। आपको बता दें होली के दिन मार्च में बड़ा चंद्रग्रहण लगा है,ऐसे में इसका राशियों पर क्या असर होगा, जब कुंभ राशि में मंगल और राहु समेत चार ग्रह और साल का बड़ा चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। जानें ऐसे में राशियों पर इसका क्या असर होगा।अभी की बात करें तो अभी शनि की कुंभ समेत मेष और मीन राशि पर शनि की साढ़साती है। शनि जब अगले साल 2027 में मीन राशि में जाएंगे, तो शनि का राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में शनि की साढ़ेसाती की राशियों में बदलाव होगा और शनि की कुंभ राशि से साढ़ेसाती समाप्य हो जाएगी। इससे पहले जो चंद्रग्रहण सिंह राशि मे 3 मार्च को लगा है, इसके कारण शनि की साढ़ेसाती वाली राशियों पर भी असर होगा। फाल्गुन पूर्णिमा पर लगने वाला चंद्र ग्रहण शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या से पीड़ित राशियों पर नेगेटिव असर होगा।
आइए जानें मेष राशि पर क्या असर
मेष राशि के लोगों को इस ग्रहण का अधिक प्रभाव झेलना होगा। आर्थिक तौर पर आपके लिएसमय थोड़ा सावधानी वाला होगा। आपको आगे के तीन महीनो तक आर्थिक तौर पर अलर्च रहना होगा। खासकर आपके लिए इस समय बड़े फैसले नुकसान ला सकते हैं, बिजनेस में भी आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। व्यापार में पार्टनरशिप का सामना करना पड़ सकता है। कान, नाक व गला की परेशानी हो सकती है।
कुंभ राशि वालों पर क्या असर
कुंभ राशि वालों को फिजिकल तौर पर थोड़ी हड्डियों और दांतों की परेशानी हो सकती है। आप लोग भी इस समय कोई नया काम ना करें। आपको अपने लिए इस समय बड़े फैसले थोड़े रोक देने चाहिए। पर्सनल लाइफ में समझदारी से काम लें। इस समय में विवाह आदि से बचें।
मीन राशि वालों के लिए क्या
शारीरिक व व्यावसायिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मीन राशि वालों। आपके लिए हेल्थ को लेकर भी अलर्ट रहना होगा। खासकर अगर थोड़ी दिक्कत हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
सिंह और धनु राशि वालों के लिए भी दिक्कत वाला समय
आपको बता दें कि अभी मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। मीन राशि पर दूसरा और कुंभ राशि पर आखिरी या तीसरा चरण चल रहा है। सिंह व धनु राशि पर शनि ढैय्या चल रही है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में Anuradha Pandey
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां