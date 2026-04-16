शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या: कब लगती है, कितना रहता है असर और क्या बदलता है जीवन में
ज्योतिष में शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। यह ग्रह धीमी चाल से चलता है और करीब ढाई साल में एक राशि बदलता है। इसी वजह से जब इसका असर आता है, तो वह लंबे समय तक महसूस होता है। जब शनि चंद्र राशि के आसपास आता है, तब साढ़ेसाती शुरू होती है।
ज्योतिष में शनि को ऐसा ग्रह माना जाता है जो इंसान को उसके कर्मों का फल देता है। यह ग्रह धीमी चाल से चलता है और करीब ढाई साल में एक राशि बदलता है। इसी वजह से जब इसका असर आता है, तो वह लंबे समय तक महसूस होता है। जब शनि चंद्र राशि के आसपास आता है, तब साढ़ेसाती शुरू होती है। यह तीन चरणों में चलती है और कुल समय करीब साढ़े सात साल का होता है। इस दौरान व्यक्ति के जीवन में धीरे-धीरे बदलाव दिखते हैं। कई बार काम में रुकावट आती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, मन पर दबाव रहता है या रिश्तों में दूरी महसूस होती है।
हर व्यक्ति के जीवन में अलग प्रभाव पड़ता है-
हालांकि हर व्यक्ति के लिए यह समय एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए यही समय करियर को स्थिर करने और जीवन को सही दिशा देने वाला भी बन जाता है। वहीं ढैय्या का समय छोटा होता है। यह करीब ढाई साल तक चलता है और तब बनता है जब शनि चंद्र राशि से चौथे या आठवें स्थान पर आता है। इस दौरान खर्च बढ़ सकता है, काम में देरी हो सकती है या मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार साढ़ेसाती की तरह ही ढैय्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, बस इसका असर समय में कम होता है।
अहम माना जाता है शनि का राशि परिवर्तन- शनि का राशि परिवर्तन इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि इसी से तय होता है कि किस राशि पर साढ़ेसाती शुरू होगी और किस पर खत्म। जैसे ही शनि एक राशि से दूसरी में जाता है, कई लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिलता है। किसी को राहत मिलती है, तो किसी के लिए नई चुनौतियां शुरू हो जाती हैं।
एक समय में आमतौर पर तीन राशियों पर साढ़ेसाती और दो राशियों पर ढैय्या का प्रभाव रहता है। यानी लगभग हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी इस दौर से गुजरना ही पड़ता है।
अक्सर लोग शनि का नाम सुनकर डर जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसे सिर्फ परेशानी देने वाला ग्रह नहीं माना गया है। शनि अनुशासन, मेहनत और धैर्य सिखाता है। यह समय इंसान को रोककर सोचने और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है।
इस दौरान इन बातों का रखें ध्यान- अगर इस दौरान व्यक्ति जल्दबाजी से बचे, अपने काम पर ध्यान रखे और फैसले सोच-समझकर ले, तो स्थिति संभाली जा सकती है। कई मामलों में यही समय आगे चलकर मजबूत आधार भी बनाता है।
साढ़ेसाती और ढैय्या हमेशा नुकसान देने वाला समय नहीं होता। यह एक ऐसा दौर होता है, जो इंसान को बदलता है, परखता है और कई बार सही रास्ते पर भी लाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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