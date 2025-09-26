2027 तक इन 5 राशियों पर शनि की साढे़साती और ढैय्या, रोजाना करें ये उपाय

ज्योतिष में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि के अशुभ प्रभावों से हर कोई भयभीत रहता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को लेकर ज्योतिष में माना जाता है कि यह समय जीवन में कई तरह की परीक्षाएं और बाधाएं लाता है।

ज्योतिष में शनिदेव को विशेष स्थान प्राप्त है। शनि के अशुभ प्रभावों से हर कोई भयभीत रहता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या लगने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को लेकर ज्योतिष में माना जाता है कि यह समय जीवन में कई तरह की परीक्षाएं और बाधाएं लाता है। फिलहाल मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, जबकि सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या का प्रभाव है। 2027 तक इन राशियों को सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, तब कुंभ राशि के जातक साढ़ेसाती से और सिंह व धनु राशि के जातक ढैय्या से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन मीन और मेष पर यह प्रभाव जारी रहेगा।

साढ़ेसाती और ढैय्या कब लगती है ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में कम से कम एक बार शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या ज़रूर आती है। जब शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसी राशि के साथ उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे, कुल तीन राशियों पर साढ़ेसाती शुरू होती है। वहीं शनि के गोचर के दौरान जिन राशियों से वह चौथे या आठवें भाव में होते हैं, उन पर ढैय्या का प्रभाव माना जाता है।

किन राशियों को रहना होगा सावधान मेष, कुंभ, मीन, सिंह और धनु राशि के लोगों को 2027 तक सतर्क रहना चाहिए। यह अवधि जीवन में आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ला सकती है।