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Shani Sade Sati 2026: कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से राहत में अब कितना समय बचा है? जानें कब खत्म होगा शनि का प्रभाव

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shani Ki Sade Sati 2026: कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश के साथ कुंभ राशि की साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। तब तक धैर्य, अनुशासन और मेहनत बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

Shani Ki Sade Sati 2026
Shani Ki Sade Sati 2026

Shani Sade Sati 2026: शनि की साढ़ेसाती को ज्योतिष में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारियों की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। इस समय कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर उन्हें इस दौर से कब राहत मिलेगी और शनि का प्रभाव कब कम होगा।

कब खत्म होगी कुंभ राशि की साढ़ेसाती?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती 3 जून 2027 को समाप्त होगी। इस दिन शनि देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कुंभ राशि के जातकों को साढ़ेसाती से राहत मिल जाएगी।

यानी अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती खत्म होने में अब करीब 10 महीने का समय बाकी है।

अभी किस चरण में है साढ़ेसाती?

कुंभ राशि पर इस समय साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। ज्योतिष में इसे राहत का चरण भी माना जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी परेशानियां एकदम खत्म हो जाती हैं। इस दौरान धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होने लगती हैं और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत मिलने लगते हैं।

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शनि क्या सिखाते हैं?

शनि देव को कर्मफल का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए साढ़ेसाती के दौरान मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी माना जाता है। जो लोग जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं, उन्हें इस अवधि के बाद अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

साढ़ेसाती के बचे हुए समय में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश न करें। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में धैर्य रखना बेहतर माना जाता है। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना भी इस समय लाभदायक हो सकता है।

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शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अपनी क्षमता के अनुसार काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करना भी शुभ माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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