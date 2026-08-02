Shani Sade Sati 2026: कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती से राहत में अब कितना समय बचा है? जानें कब खत्म होगा शनि का प्रभाव
Shani Ki Sade Sati 2026: कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, 3 जून 2027 को शनि के मेष राशि में प्रवेश के साथ कुंभ राशि की साढ़ेसाती समाप्त हो जाएगी। तब तक धैर्य, अनुशासन और मेहनत बनाए रखने की सलाह दी जाती है।
Shani Sade Sati 2026: शनि की साढ़ेसाती को ज्योतिष में जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधियों में से एक माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को मेहनत, धैर्य और जिम्मेदारियों की परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है। इस समय कुंभ राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर उन्हें इस दौर से कब राहत मिलेगी और शनि का प्रभाव कब कम होगा।
कब खत्म होगी कुंभ राशि की साढ़ेसाती?
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, कुंभ राशि वालों की साढ़ेसाती 3 जून 2027 को समाप्त होगी। इस दिन शनि देव मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही कुंभ राशि के जातकों को साढ़ेसाती से राहत मिल जाएगी।
यानी अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार देखा जाए तो कुंभ राशि वालों को साढ़ेसाती खत्म होने में अब करीब 10 महीने का समय बाकी है।
अभी किस चरण में है साढ़ेसाती?
कुंभ राशि पर इस समय साढ़ेसाती का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। ज्योतिष में इसे राहत का चरण भी माना जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी परेशानियां एकदम खत्म हो जाती हैं। इस दौरान धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होने लगती हैं और लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत मिलने लगते हैं।
शनि क्या सिखाते हैं?
शनि देव को कर्मफल का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए साढ़ेसाती के दौरान मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखना सबसे जरूरी माना जाता है। जो लोग जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाते हैं, उन्हें इस अवधि के बाद अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
साढ़ेसाती के बचे हुए समय में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी काम में शॉर्टकट अपनाने की कोशिश न करें। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में धैर्य रखना बेहतर माना जाता है। परिवार के साथ तालमेल बनाए रखना भी इस समय लाभदायक हो सकता है।
शनि देव को प्रसन्न करने के उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार के दिन शनि देव की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें और अपनी क्षमता के अनुसार काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करना भी शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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