शनि की राशि कुंभ में मंगल गोचर से इन 6 राशियों का चमक सकता है भाग्य, इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Mars Transit In Aquarius : वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, ताकत और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है। मंगल व्यक्ति के अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की इच्छा को दिखाता है। जब मंगल मजबूत स्थिति में होता है, तो इंसान करियर में आगे बढ़ता है और समाज में पहचान बनाता है। मेष और वृश्चिक मंगल की अपनी राशियां हैं, इसलिए इन राशियों में मंगल ज्यादा असरदार माना जाता है। मंगल प्राकृतिक कुंडली के पहले और आठवें भाव से जुड़ा है, जो व्यक्तित्व, साहस और उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मंगल 23 फरवरी 2026 को सुबह 11:33 बजे कुंभ राशि में गोचर करेगा। इस गोचर का असर सभी राशियों पर अलग-अलग तरीके से देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों पर कैसा रहेगा मंगल गोचर का प्रभाव…

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए यह समय करियर में आगे बढ़ने का मौका ला सकता है। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या बेहतर ऑफर मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में बाहर जाने के योग बन सकते हैं। बिजनेस में मुकाबला बढ़ेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से आगे निकल सकते हैं। कमाई ठीक रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ेंगे, जिससे बचत मुश्किल हो सकती है। रिश्तों में तालमेल बना रहेगा और सेहत भी सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा दबाव वाला रह सकता है। नौकरी में काम का बोझ बढ़ सकता है और मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलने से चिड़चिड़ापन आ सकता है। बिजनेस में मुनाफा सीमित रहेगा और प्रतिस्पर्धा ज्यादा परेशान कर सकती है। पैसों के मामले में उतार-चढ़ाव रहेंगे और अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए बात करते समय धैर्य रखना जरूरी होगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय भाग्य के लिहाज से थोड़ा धीमा रह सकता है। करियर में मेहनत तो होगी, लेकिन उसके मुताबिक नतीजे मिलने में वक्त लग सकता है। विदेश से जुड़े काम या पढ़ाई के मौके फिलहाल टल सकते हैं। बिजनेस में मुकाबला कड़ा रहेगा और मुनाफा सीमित रहने की संभावना है। पैसों के मामले में भी किस्मत पूरी तरह साथ नहीं देगी। रिश्तों में ईगो की वजह से दूरी बढ़ सकती है।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। नौकरी में स्थिरता की कमी महसूस हो सकती है और सीनियर्स के साथ तालमेल बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिजनेस करने वालों को नुकसान या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों की स्थिति कमजोर रह सकती है और खर्चे बढ़ सकते हैं। रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा भारी रह सकता है। सेहत को लेकर भी लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए यह समय करियर के लिहाज से अच्छा माना जा सकता है। काम में स्थिरता आएगी और मेहनत का फल मिलने की संभावना है। विदेश या बाहर के प्रोजेक्ट से जुड़ने के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में विस्तार और मुनाफे के योग बन सकते हैं। पैसों की आमद ठीक रहेगी, हालांकि खर्च भी बने रहेंगे। रिश्तों में समझ बढ़ेगी और परिवार में खुशी का माहौल रह सकता है।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर कामकाज के मोर्चे पर ठीक-ठाक रहने वाला है। नौकरी में स्थिरता बनी रह सकती है और धीरे-धीरे तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने के मौके मिल सकते हैं, हालांकि मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, बचत करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। रिश्तों में संतुलन बना रहेगा, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सुस्ती महसूस हो सकती है।

तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह समय मेहनत का फल दिलाने वाला हो सकता है। नौकरी में आपकी कोशिशों को सराहा जा सकता है और आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं। बिजनेस में मुनाफा सीमित रहेगा, लेकिन नए आइडिया पर काम करने का मन बनेगा। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, हालांकि खर्च भी साथ-साथ चलते रहेंगे। रिश्तों में अहंकार के कारण छोटी-छोटी बातों पर तकरार हो सकती है, इसलिए समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। नौकरी में सीनियर्स से मतभेद हो सकते हैं और मनचाहा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। बिजनेस में उम्मीद से कम मुनाफा हो सकता है और खर्चे बढ़ सकते हैं। पैसों के मामले में दबाव महसूस होगा। रिश्तों में भरोसे की कमी के कारण बहस हो सकती है। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन एनर्जी लेवल कुछ कम रह सकता है।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय करियर और पैसों के लिहाज से बेहतर साबित हो सकता है। नौकरी में तरक्की, सैलरी बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन सकते हैं। बिजनेस में मुनाफा बढ़ सकता है और नए मौके सामने आ सकते हैं। पैसों की स्थिति मजबूत रहने की संभावना है और बचत भी हो सकती है। रिश्तों में समझ बढ़ेगी और घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा भारी पड़ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन नतीजे देर से मिल सकते हैं। बिजनेस में उतार-चढ़ाव बना रहेगा और फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। पैसों के मामले में खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर घर-परिवार से जुड़े मामलों में। रिश्तों में खटास आ सकती है और सेहत को लेकर भी थोड़ी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए यह समय खुद को साबित करने वाला रह सकता है, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पाएगी और काम में रुकावटें आ सकती हैं। बिजनेस में गलत फैसलों से नुकसान हो सकता है। पैसों की स्थिति कमजोर रह सकती है और खर्च बढ़ सकते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, जिससे दूरी महसूस हो सकती है। सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की जरूरत है।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए यह गोचर किस्मत के मामले में थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। करियर में प्रमोशन या इन्क्रीमेंट जैसे फायदे मिलना मुश्किल हो सकता है। बिजनेस में मुनाफा सीमित रहेगा और कभी-कभी नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। पैसों की हालत टाइट रह सकती है। रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है और सेहत भी कमजोर रह सकती है।