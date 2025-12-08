Horoscope 2026: मकर राशि में जनवरी 2026 में ग्रहों का जमावड़ा, क्या होगा राशि पर इतने ग्रहों का प्रभाव?

संक्षेप: साल 2026 का पहला महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहेगा। इस राशि के लोगों को इस महीने में कई ग्रहों का साथ मिलेगा। एक साथ जनवरी 2026 में कई ग्रह मकर राशि में आएंगे।

January, 2026 Horoscope: साल 2026 का पहला महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहेगा। इस राशि के लोगों को इस महीने में कई ग्रहों का साथ मिलेगा। एक साथ जनवरी 2026 में कई ग्रह मकर राशि में आएंगे। दरअसल एक ही महीने में पांच ग्रह इस राशि में आकर बैठ जाएंगे। ग्रहों के इस गोचर के कारण मकर राशि की और दूसरी राशियों की लाइफ में कई बदलाव देखने को मिलेगें. कुछ के लिए ये बदलाव अच्छे होंगे, तो कुछ के लिए परेशानी का कारण भी बनेंगे।

आइए जानें कौन से ग्रह जनवरी में मकर राशि में आएंगे 13 जनवरी 2026 को शुक्र वृशचिक राशि से मकर में आएंगे, इस प्रकार धन वैभव के दाता शुक्र के आने से इस राशि पर अच्छा असर होगा। इसके बाद मकर संक्रांति पर सूर्य भी इस राशि में आ जाएगें, जिसके कारण 14 जनवरी को इसे सूर्य का सबसे बड़ा बदलाव कहा जाता है, इस दिन , दान पुण्य बहुत लाभदायक माना जाता है। इसके बाद 16 जनवरी को मंगल ग्रह भी गोचर करके मकर में आएंगे, इसके बाद 17 को बुध भी इसी राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 18 जनवरी को चंद्रमा भी गोचर करके मकर राशि में आएंगे।

जानें सबसे अधिक मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा?

मकर राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है, आपको लाभ होगा, इन सभी ग्रहों के 6 दिनों के अंदर मकर राशि में आने से लाभ के योग बनना तय है। इस राशि पर इसी साल 2025 में साढ़ेसाती खत्म हुई है, इसलिए इस राशि के लोगों को शनि की डबल कृपा मिलेगी। साथ साल 2026 में मकर राशि वालों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जल्दी से या आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करों। हेल्थ का खास तौर पर ध्यान रखें, जरा भी परेशानी लगे तो मेडिकल डॉक्टर्स को दिखाना आपके लिए जरूरी है। जनवरी में बहुत अधिक पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन बहुत कोई नुकसान भी नहीं है, लाभ बिजनेस से जरूर होगा, नई संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। लवलाइफ में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ जिन लोगों की शादी तय नहीं हुई है, उनकी शादी फिक्स हो सकती है। नौकरी में आपके लिए तरक्की के योग हैं।