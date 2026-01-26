1 राशि में 4 ग्रहों के जाने से फरवरी का महीना इन 5 राशियों के लिए रहेगा लकी, कई राजयोगों से मिलेगा भाग्य का साथ

संक्षेप: february Monthly Lucky zodiac : फरवरी के महीने में ग्रहों का अदभुद संयोग आपके लिए खुशियां और अच्छे संयोग लेकर आ रहा है। फरवरी के शुरू से लेकर अंत तक कई ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छे भाग्य का निर्माण करेगा।

february Monthly Lucky zodiac : फरवरी के महीने में ग्रहों का अदभुद संयोग आपके लिए खुशियां और अच्छे संयोग लेकर आ रहा है। फरवरी के शुरू से लेकर अंत तक कई ग्रहों का गोचर आपके लिए अच्छे भाग्य का निर्माण करेगा। सबसे पहले 3 फरवरी को बुध के कुंभ राशि में जाएंगे। इसके बाद शुक्र कुंभ राशि में जाएंगे। इसके अलावा मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध के बाद चंद्रमा के इस राशि में आने के कारण एक नहीं चार राजयोग बनेंगे, इनमें शुक्रादित्य, आदित्य मंगल, लक्ष्मी नारायण राजयोग और बुधादित्य राजयोग शामिल हैं। इन राजयोगों के कारण 5 राशियों के लिए भाग्य का साथ मिलेगा।

फरवरी में किन ग्रहों का हो रहा है गोचर फरवरी के महीने में सबसे सेंटर में कुंभ राशि रहेगी, क्योंकि इस राशि में एक नहीं चार ग्रहों का योग बन रहा है, बुध से लेकर, शुक्र, सूर्य और मंगल इस राशि में फरवरी में गोचर करेंगे। इनके बनने से राजयोगों के कारण कई राशियों के लिए लाभ के योग बनने लगें, इनका भाग्य एक्टिव हो जाएगा और आपको बिजनेस, नौकरी आदि से धन लाभ दिलाएगा। 3 फरवरी से यह सिलसिला शुरू होगा, जो 13 मार्च तक बना रहेगा, इसलिए इन 5 राशियों के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन धन के मामले में आंख बंद करके ना रहें, इस दौरान निवेश और पेमेंट को लेकर सावधान रहें, क्योंकि कुंभ राशि में ही राहु भी विराजमान है, जो आपके लिएपरेशानी का कारण बन सकते हैं। यहां पढ़ें मासिक लकी राशिफल।

मेष राशि वालों को क्या लाभ मिलेंगे मेष राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना शुभ परिणाम लेकर आएगा। आपको एक नहीं तीन तरह से लाभ होगा, कुछ बिगड़े काम आपके बनेंगे, आपको इनकम कई जगह से मिलेगी। कई राजयोदों के कारण आपका भाग्य साथ देगा। लेकिन मार्च तक ही यह स्थिति रहेगी, क्योंकि इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। नौकरी कर रहे लोगों को लाभ के तौर पर प्रमोशन और सम्मान मिलेगा।

मिथुन राशि वालों को क्या लाभ मिलेंगे मिथुन राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना भाग्य को बलवान करने वाला होगा ।इस राशि के लोगों को संतान और लाइफ पार्टनर से लाभ होने के योग हैं, आपको शादीविवाह से जुड़ी दिक्कतें भी इस समय सहीं हो जाएगीं। अगर आप प्रोफेशनल तौर पर कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए उत्तम समय है।

तुला राशि वालों को क्या लाभ मिलेंगे तुला राशि के लोगों के लिए फरवरी लवलाइफ में अच्छे योग बन रहे हैं, इस राशि के लोगों को धनसंपत्ति खासकर पैतृक संपत्ति के बेचने से लाभ के योग बन रहे हैं, पुराना निवेश भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, आपके लिए फरवरी का महीना लकी साबित होगा, क्योंकि आपका कोई अटका प्रोजेक्ट भी पास हो जाएगा। आपके लिए पैसा के कई सोर्स सामने आएंगे।

मकर राशि वालों को क्या लाभ मिलेंगे मकर राशि के लिए फरवरी का महीना खुशिया लेकर आ रहा है। इस महीने में कुंभ राशि में कई ग्रहों के आने से मकर राशि वालों के लिएचीजें काफी आसान हो जाएगीं। आपको परिवार से प्यार बढ़ेगा, मंगलकार्य होने के संकेत हैं। इस रासि के लोगों को प्रोपर्टी से लाभ मिलने के .योग भी बन रहे हैं।