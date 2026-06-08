2 जुलाई को शनि बदलेंगे नक्षत्र का चरण, मेष समेत इन 4 राशियों के अटके काम पकड़ सकते हैं रफ्तार
2 जुलाई 2026 को शनि रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रहों में गिने जाते हैं, इसलिए इनके नक्षत्र या चरण में होने वाले बदलाव पर ज्योतिष के जानकार खास नजर रखते हैं। माना जाता है कि शनि की स्थिति में बदलाव का प्रभाव लंबे समय तक देखने को मिल सकता है।
शनि 2 जुलाई को रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में पहुंच जाएंगे। ज्योतिष में शनि के हर बदलाव को अहम माना जाता है क्योंकि यह ग्रह काफी धीमी चाल चलता है। ऐसे में इसका असर भी लंबे समय तक रहने की बात कही जाती है।
ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस बदलाव के बाद कुछ राशियों के लोगों को अपने कामकाज में राहत मिल सकती है। जिन लोगों के कुछ काम पिछले दिनों से अटके हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। हालांकि किसी भी ग्रह का असर हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता।
मेष राशि
मेष राशि के लोगों के लिए कामकाज के मामले में समय पहले से बेहतर रह सकता है। नौकरी करने वालों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को अपने पुराने काम का फायदा भी मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय ठीक माना जा रहा है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लोगों के लिए यह समय राहत भरा रह सकता है। जो काम पिछले कुछ समय से अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी समय ठीक रह सकता है। पैसों से जुड़े मामलों में स्थिति पहले से बेहतर होने के संकेत हैं।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। घर और काम से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। अगर किसी बात को लेकर लंबे समय से इंतजार चल रहा है, तो उसमें राहत मिलने के संकेत हैं। पैसों के मामले में भी स्थिति संभली हुई रह सकती है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह समय सामान्य से बेहतर माना जा रहा है। कामकाज में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलने की भी उम्मीद है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को मेहनत का नतीजा मिल सकता है। नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिति ठीक रह सकती है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लंबे समय से चल रही किसी चिंता में भी कमी आ सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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