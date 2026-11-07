शनि की तीसरी और दसवीं दृष्टि का असर, इन 5 राशियों के जीवन में शुरू होगा बड़ा बदलाव, करियर से धन तक दिखेगा प्रभाव
शनि इस समय मीन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं। इस दौरान उनकी तीसरी दृष्टि वृषभ, सातवीं दृष्टि कन्या और दसवीं दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि की इन तीन दृष्टियों का असर वृषभ, कन्या, धनु, मीन और मिथुन राशि के जातकों पर देखने को मिल सकता है।
ज्योतिषशास्त्र में शनि की दृष्टि को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि देव को कर्मफलदाता कहा जाता है। मान्यता है कि उनकी दृष्टि जिस भाव और राशि पर पड़ती है, वहां व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम मिलते हैं। इस समय शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में विराजमान हैं। मीन राशि से शनि की तीसरी, सातवीं और दसवीं दृष्टि पड़ रही है। शनि की इन दृष्टियों का असर कई राशियों के जीवन में देखने को मिल सकता है। खास बात यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर, सातवीं दृष्टि कन्या राशि पर और दसवीं दृष्टि धनु राशि पर पड़ रही है। वहीं मीन राशि में शनि की मौजूदगी और मिथुन राशि से उनके दशम भाव में गोचर का भी ज्योतिषीय महत्व है। ऐसे में इन पांच राशियों के जातकों के लिए आने वाला समय कामकाज, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन के लिहाज से अहम हो सकता है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस राशि के लोगों को कामकाज में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे स्थिति बेहतर हो सकती है। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी होगा। मेहनत जारी रखने से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि पर शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। कारोबार करने वाले लोगों को किसी नए समझौते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी के साथ बातचीत में संयम रखें। पुराने मतभेदों को दूर करने का मौका मिल सकता है।
धनु राशि
धनु राशि पर शनि की दसवीं दृष्टि पड़ रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह दृष्टि कर्म और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को प्रभावित कर सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अधिकारियों के साथ तालमेल बनाकर चलना फायदेमंद रहेगा। कारोबार में भी पुराने प्रयासों का परिणाम मिलने की उम्मीद है। हालांकि सफलता के लिए धैर्य और लगातार मेहनत करनी होगी।
मीन राशि
मीन राशि में ही शनि देव विराजमान हैं। इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती का मध्य चरण चल रहा है। ऐसे में जातकों को अपने फैसलों और व्यवहार में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। नौकरी और कारोबार में काम का दबाव बढ़ सकता है। आर्थिक मामलों में अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार के साथ समय बिताना और स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि से शनि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष में दशम भाव को कर्म, करियर और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। ऐसे में नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय मेहनत बढ़ाने वाला हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कारोबार में किसी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। हालांकि परिणाम मिलने में थोड़ा समय लग सकता है।
कब मार्गी होंगे शनि?
शनि देव इस समय मीन राशि में वक्री हैं। 11 दिसंबर 2026 को शनि मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद उनकी चाल सीधी हो जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, शनि के मार्गी होने से कामकाज और लंबे समय से अटके मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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