Hindi Newsधर्म न्यूज़shani ke sath meen rashi mein surya shukra in march 2026 know zodiac effect which zodiac get profit rashifal in hindi
मार्च में मीन राशि में आएंगे सूर्य और शुक्र, शनि के साथ बनेगी युति, लाभ के योग, जानें किन राशियों को मिलेगा लाभ

मार्च में मीन राशि में आएंगे सूर्य और शुक्र, शनि के साथ बनेगी युति, लाभ के योग, जानें किन राशियों को मिलेगा लाभ

संक्षेप:

shani meen rashi: अभी कुंभ राशि में ग्रहों का संयोग बना हुआ है, लेकिन आगे शनि की मीन राशि में ग्रहों का संयोग बनेगा। अभी कुंभ राशि में राहु, बुध, शुक्र हैं, इसके बाद सूर्य और मंगल भी इसी राशि में फरवरी में आएंगे। लेकिन मार्च में इन ग्रहों का संयोग गुरु की मीन राशि में बनेगा।

Feb 09, 2026 03:02 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
shani meen rashi: अभी कुंभ राशि में ग्रहों का संयोग बना हुआ है, लेकिन आगे शनि की मीन राशि में ग्रहों का संयोग बनेगा। अभी कुंभ राशि में राहु, बुध, शुक्र हैं, इसके बाद सूर्य और मंगल भी इसी राशि में फरवरी में आएंगे। लेकिन मार्च में इन ग्रहों का संयोग गुरु की मीन राशि में बनेगा। गुरु के स्वामित्व वाली मीन राशि में सभी ग्रह आएंगे। बुध भी मार्च में मीन राशि में और 13 मार्च में सूर्य भी इस राशि में आएंगे। वहीं गुरु की बात करें तो गुरु इस समय मिथुन राशि में हैं। मीन राशि में जितने भी ग्रह आएंगे, आपका शनि के साथ संयोग बनेगा। शनि इस राशि में विराजमान हैं और आगे भी इस राशि में रहेंगे। इसलिए इस राशि में सभी की युति शनि के साथ बनेगी। अभी कुंभ राशि में शनि और राहु के साथ सभी की युचि बन रही है। आइए जानें मार्च में बनने वाली इस युति का राशियों पर क्या प्रभाव होगा।इससे किन राशियों के लिए लाभ के संयोग बनेंगे और किनके लिए दिक्कतें आएंगी। यहां हम बता रहे हैं, राशियों के बारे में:

आइए जानें इसका किन राशियों पर असर रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए एक से बढ़कर योग बनेंगे। आपके लिए जो काम आपके पहले से ट्रैक पर नहीं है, वो अब ट्रैक पर आने लगेंगे। आपके लिए एक से बढ़कर एक नए फैसले लाभ देंगे। कुल मिलाकर शनि, सूर्य और शुक्र की युति आपके लिए लाभ देगी।

धनु राशि वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। मार्च में आपके लिए घर और वाहन की खरीददारी के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होगी। आपकी लाइफ में परेशानियां बढ़ सकती हैं। आपके लिए इनकम के नए सोर्स आपको लाभ करा सकते हैं। कुल मिलाकर धन लाभ ते योग है, लेकिन सतर्कता आपको बरतनी होगी, वरना लाभकी जगह नुकसान भी हो सकता है।

मीन राशि वालों के लिए भी आत्मविश्वास के योग बन रहे हैं। आपको इस समय लाइफ में बैलेंस लाना होगा। एक के बाद एक आपको पुराने निवेश भी लाभ दिला सकते हैं, लेकिन और मेहनत और सतर्कता आपके लिए खास रहेगी। आपको हर काम में या बड़े फैसले में सलाह लेनी चाहिए और सतर्कता से काम करके आप लाभ पाएंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

