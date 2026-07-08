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11 दिन बाद पुष्य नक्षत्र में सूर्य गोचर, 4 राशियों को मिलेगा खूब लाभ

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Sun Transit 2026: 11 दिन बाद सूर्य शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर करेंगे। इसका लाभ वृषभ और कन्या समेत कुल 4 राशियों को मिलने वाला है।

11 दिन बाद पुष्य नक्षत्र में सूर्य गोचर, 4 राशियों को मिलेगा खूब लाभ

ज्योतिषीय दृष्टि से आज से 11 दिन बाद एक बहुत ही शुभ योग बनेगा जिसका लाभ वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशि को होने वाला है। दरअसल 20 जुलाई को सूर्य नए नक्षत्र में गोचर करेंगे। ज्योतिषीय गणना के आधार पर अभी सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है। इस नक्षत्र में सूर्य दो दिन पहले यानी 6 जुलाई को ही आए हैं। जैसे ही इनका आगमन अब शनि के नक्षत्र में होगा तो कुछ राशियों को अच्छा-खासा लाभ मिलेगा। पंडिय नरेंद्र उपाध्याय से जानें कि सूर्य के अगले नक्षत्र गोचर से वृषभ, कन्या, तुला और मकर राशि वालों की किस्मत किस तरह से चमकने वाली है?

इन 4 राशियों को मिलेगा सूर्य गोचर का लाभ

वृषभ राशि

सूर्य का ये नक्षत्र परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। नौकरी और बिजनेस में धीरे-धीरे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सीनियर्स का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। अगर किसी नए काम की शुरुआत करनी है तो इस दौरान सब कुछ इस राशि के फेवर में होगा। मान-सम्मान बढ़ने के भी पूरे-पूरे योग बन रहे हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए ये समय नए मौके लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मेहनत का पूरा-पूरा फल मिलने की पूरी संभावना रहेगी। बिजनेस करने वालों को भी फायदा होगा। लंबे समय से अटके काम पूरे होने लगेंगे और इस वजह से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा।

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए ये गोचर राहत देने वाला साबित हो सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और काम की तारीफ भी होगी। ऐसे में काम में मन लगेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर किसी नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांस बनेंगे। आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। नौकरी और बिजनेस दोनों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। कोई नई डील मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है और पुराने अटके काम भी आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मेहनत का अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है।

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गोचर के दौरान करें ये आसान उपाय

1. रोज सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली और अक्षत लें।

2. आप चाहे तो ॐ घृणि सूर्याय नमः मंत्र जाप भी कर सकते हैं।

3. लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

4. अपने से बड़ों का और अपने गुरुओं का सम्मान करें।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
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