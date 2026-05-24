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25 दिन बाद मिलेगा अटका हुआ पैसा? शनि के पुष्य नक्षत्र में होगा गुरु गोचर, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Guru Transit in Saturn Nakshtra 2026: 25 दिन बाद गुरु का नक्षत्र परिवर्तन 4 राशियों की किस्मत बदल सकता है। अटका हुआ पैसा मिलने के साथ-साथ नए मौके मिलने की संभावना बनती दिखेगी। जानें इस दौरान किन उपायों की मदद से ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है?

25 दिन बाद मिलेगा अटका हुआ पैसा? शनि के पुष्य नक्षत्र में होगा गुरु गोचर, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

जून के महीने में कर्क, कन्या, धनु और मीन राशि को गुरु की ओर से लाभ मिलता दिखेगा। दरअसल मई की तरह ही जून का महीना भी ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है। अगले महीने 18 जून को गुरु यानी बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। इस नक्षत्र का संबंध शनि ग्रह से है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों से ऊपर माना जाता है। ऐसे में अब जब गुरु इस नक्षत्र में गोचर करेंगे तो कई राशियों को इसका लाभ मिलता दिखेगा। इन दिनों गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में हैं। अब जून में गुरु बड़ा बदलाव करते दिखेंगे। बता दें कि जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इसे काफी फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं कि चारों राशियों को इस परिवर्तन का किस तरह से लाभ मिलेगा।

18 जून 2026 के बाद इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ

कर्क राशि

इस राशि के जातकों को अगले महीने ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में प्रोफाइल और भी मजबूत होगी। ऑफिस में सीनियर्स पूरा सपोर्ट करेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को अब नए मौके मिल सकते हैं। वहीं पुरानी कोशिशों का अब फायदा मिलता दिखेगा। अचानक कहीं से अटके हुए पैसे मिलने की खबर मिल सकती है। ऐसे में आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे-धीरे सारे काम बनते जाएंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के अच्छे दिन 18 जून से साफ-साफ दिखेंगे। पैसों से संबंधित मामलों में अब राहत मिलेगी। वहीं कुछ लोगों को अपना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। ऐसे में अब आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती नजर आएगी। अगर कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया है तो अब उससे लाभ मिलने के पूरे चांस हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय शुरू होगा।

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए ये समय अब तरक्की लेकर आएगा। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है। वहीं जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे अब उन्हें नया काम भी मिलने की संभावना बनेगी। जिन लोगों को नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनकी भी दिक्कतें कम होंगी। परफॉर्मेंस बेहतर होगी और सीनियर्स की तारीफ भी मिलेगी। पैसों से संबंधित जितनी भी दिक्कतें अभी हैं वो इस टाइम पीरियड में सुलझती दिखेंगी।

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मीन राशि

मीन राशि के जातकों को 18 जून के बाद सब कुछ ट्रैक पर आता दिखेगा। घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा। पर्सनल लाइफ सुधरती दिखेगी। घर का माहौल सुकून भरा होगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा था तो अब वो दूर हो सकता है। जो लोग सिंगल हैं अब उन्हें अच्छे रिश्ते मिलना शुरू होंगे। वहीं कई लोगों के अटके हुए काम भी पूरे होंगे।

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गुरु के इस उपाय से मिलेगा लाभ

गुरु का नक्षत्र परिवर्तन है तो ऐसे में भगवान विष्णु की पूजा करना फलदायी होगी। आप इस दौरान मंदिर जाकर पीली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। वहीं केले के पेड़ को जल देना भी लाभकारी होगा। कोशिश करें कि गोचर वाले टाइम पीरियड में आप पीले रंग के कपड़े जरूर पहनें।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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