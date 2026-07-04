Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शनि के पाए का क्या होता है मतलब? जानिए सोना, चांदी, तांबा और लोहे के पाए का असर

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Shani Ke Paye: वैदिक ज्योतिष में शनि के गोचर के दौरान उनके पाये का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का पाया चंद्र राशि से उनकी स्थिति के आधार पर तय होता है। स्वर्ण, चांदी, तांबा और लोहा- चारों पायों का प्रभाव अलग-अलग माना गया है। 

शनि के पाए का क्या होता है मतलब? जानिए सोना, चांदी, तांबा और लोहे के पाए का असर

Shani Ke Paye: वैदिक ज्योतिष में शनि देव के गोचर का विशेष महत्व माना जाता है। जब शनि एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब सिर्फ उनकी स्थिति ही नहीं, बल्कि उनका पाया भी देखा जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि के पाये से यह संकेत मिलता है कि गोचर के दौरान व्यक्ति को किस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। शनि के चार पाये बताए गए हैं- स्वर्ण, चांदी, तांबा और लोहा। इन सभी का प्रभाव अलग-अलग माना जाता है।

क्या होता है शनि का पाया?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शनि का पाया, गोचर के समय चंद्र राशि से उनकी स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। हर पाया जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर असर डालता है। किसी के लिए यह धन और तरक्की का संकेत होता है तो किसी के लिए संघर्ष और चुनौतियां लेकर आता है।

स्वर्ण पाया देता है संघर्ष

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, नाम भले ही स्वर्ण यानी सोने का हो, लेकिन इसे शुभ नहीं माना जाता। स्वर्ण पाया होने पर व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक मामलों में रुकावटें आती हैं, मेहनत अधिक करनी पड़ती है और सफलता मिलने में देरी हो सकती है। कई बार योजनाएं बनती हैं, लेकिन समय पर पूरी नहीं हो पातीं।

चांदी का पाया माना जाता है शुभ

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के मुताबिक, जब शनि चंद्र राशि से दूसरे, पांचवें या नौवें भाव में गोचर करते हैं, तब चांदी का पाया बनता है। इसे शुभ माना गया है। इस दौरान धन लाभ के योग बनते हैं, परिवार में सुख-शांति रहती है और कई रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। करियर और कारोबार में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना रहती है।

तांबे का पाया भी देता है अच्छे परिणाम

ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि जब शनि चंद्र राशि से तीसरे, सातवें या दसवें भाव में होते हैं, तब तांबे का पाया बनता है। यह भी शुभ माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी, व्यापार और सामाजिक जीवन में प्रगति के अवसर बनते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है और कई काम उम्मीद के मुताबिक पूरे होने लगते हैं।

ये भी पढ़ें:सावन में इन चीजों का दान माना जाता है शुभ, भोलेनाथ की मिलती है विशेष कृपा

लोहे का पाया बढ़ा सकता है परेशानियां

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, लोहे का पाया सबसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस दौरान व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। छोटी-छोटी समस्याएं बार-बार सामने आ सकती हैं। विवाद, कलह, अनचाही उलझनें और दुर्घटना का भय भी बना रह सकता है। ऐसे समय में धैर्य रखने और सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है।

ये भी पढ़ें:7 जुलाई से इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव, किस्मत का मिलेगा पूरा साथ

शनि का पाया क्यों है महत्वपूर्ण?

ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय कहते हैं कि शनि का पाया किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले संभावित उतार-चढ़ाव का संकेत देता है। हालांकि, किसी भी तरह का अंतिम निष्कर्ष केवल एक आधार पर नहीं निकाला जाता। कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा और अन्य ज्योतिषीय योगों को साथ में देखकर ही सही फलादेश किया जाता है।

ये भी पढ़ें:सावन में 53 साल बाद खास संयोग, इन 5 राशियों पर बरसेगी शिव कृपा और होगा धन लाभ
Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Shani Dev Shani Sade Sati Shani Sade Sati And Dhaiya Period अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने