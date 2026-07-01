19 दिन बाद शनि के नक्षत्र में सूर्य गोचर, पंडित जी से जानें किन राशियों को होगा लाभ?
Sun Transit in Pushya Nakshatra 2026: 20 जुलाई को शनि के नक्षत्र पुष्य में सूर्य का गोचर होगा। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इससे वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि को लाभ मिलेगा।
जुलाई का महीना वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 20 जुलाई को सूर्य शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर करेंगे। इस गोचर को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत होती है तो वहीं कुछ के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। जब भी सूर्य शनि के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो इस दौरान करियर में स्थिरता आती है। मान सम्मान बढ़ने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय से जानिए कि पांचों राशियों की किस्मत 20 जुलाई के बाद कैसे चमकने वाली हैं और इन्हें इस दौरान क्या-क्या लाभ मिलेंगे? साथ में जानें खास उपाय।
इन 5 राशियों को होगा सूर्य गोचर का लाभ-
वृषभ राशि
20 जुलाई के बाद का समय वृषभ राशि वालों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। करियर में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम होंगी और मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है वहीं बिजनेस करने वालों को भी फायदा होने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है और परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा।
मिथुन राशि
इस गोचर के दौरान मिथुन राशि वालों का कॉन्फिडेंस खूब बढ़ेगा। अगर लंबे समय से किसी काम में रुकावट आ रही थी तो अब उसके पूरे होने की संभावना बनेगी। नौकरीपेशा लोगों को सीनियर का साथ मिलेगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छा समय है। नए अवसर मिलेंगे। पैसों से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिलेगी।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए 20 जुलाई के बाद का समय और भी फेवर में होगा। नई शुरुआत के संकेत हैं। ऑफिस में काम की तारीफ होगी। सीनियर का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। वहीं कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। निवेश के लिए अच्छा समय है। घर-परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।
तुला राशि
तुला राशि वालों को इस गोचर से लाभ मिलने के पूरे-पूरे योग बन रहे हैं। करियर में ग्रोथ दिखाई देगी। मान-सम्मान में वृद्धि होती दिखेगी। वहीं अगर कोई नई नौकरी ज्वाइन की है तो वहां सब अच्छा होगा फेवर में होगा। नए प्रोजेक्ट पर काम करने का अच्छा समय है। तुला राशि वालों की बात का प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ने वाला है। समाज में अच्छी पहचान बनेगी। वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों को इस गोचर के बाद अपनी मेहनत का फल मिलता दिखेगा। लंबे समय से जिस काम के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस में लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार का पूरा-पूरा सपोर्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे हर काम में निखार आएगा। अगर कोई नई योजना है तो उस पर काम करने के लिए ये अच्छा मौका साबित हो सकता है।
सूर्य गोचर के दौरान करें ये काम
1. सूर्योदय के समय सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें।
2. अपने सामर्थ्य के हिसाब से रविवार को जरूरतमंदों की मदद करें।
3. काम में लापरवाही ना करें और ना ही आलस करें।
4. अपने काम को ईमानदारी के साथ पूरा करें।
5. जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला ना लें।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र